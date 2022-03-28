違法收獻金作偽證 佛騰貝瑞辭內布拉斯加州聯邦眾議員

內布拉斯加州的共和黨籍聯邦眾議員佛騰貝瑞因醜聞宣布辭職。（路透）

內布拉斯加州 的共和黨 籍聯邦眾議員 佛騰貝瑞(Jeff Fortenberry)因違法收受政治獻金，以及向執法單位作出虛偽陳述等行為遭到起訴後，在不敵外界壓力之下，佛騰貝瑞於26日宣布辭職。

自2005年以來便一直擔任聯邦眾議員的佛騰貝瑞在致眾院的辭職信中表示，由於當前他面臨的困境，讓他再也無法有效履行職責，因此他將自本月31日起辭去眾議員職務；「能夠與諸位在國會的殿堂服務是我的榮幸」。

佛騰貝瑞違法收受奈及利亞富人查古里(Gilbert Chagoury)的政治獻金，總額達18萬元。佛騰貝瑞在2019年承認發現此事；但是聯邦調查局(FBI)查出，佛騰貝瑞至少在2016年就已發現獻金款項有問題，而在這段期間，佛騰貝瑞兩次對FBI的調查做出虛偽陳述。

加州中區聯邦地院陪審團24日認定，佛騰貝瑞向FBI虛偽陳述的罪名成立；眾院民主黨籍議長波洛西(Nancy Pelosi)及眾院共和黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)均敦促佛騰貝瑞辭職。

共和黨籍的內布拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts)也說，佛騰貝瑞「應該要為他的選民做出正確的事情」，也就是辭去眾議員職務。

依照內布拉斯加州法律，佛騰貝瑞辭職後，其所屬的內州第一選區需要90天內重新選出聯邦眾議員。目前共和黨內以內州參議會議員弗拉德(Mike Flood)呼聲最高，也得到芮基茲的支持；民主黨對手則是參議會議員帕蒂‧布魯克斯(Patty Pansing Brooks)。

內布拉斯加州將在5月10日舉行初選、敲定各黨候選人；但是內州選務官員表示，已經寄出、印有佛騰貝瑞名字的郵寄選票已來不及收回修正。