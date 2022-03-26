法院裁定馬州國會選區重畫違憲 民主黨主政州首例

馬里蘭州法院25日裁定，州政府重畫的國會選區地圖違憲。圖為馬里蘭州長霍根去年底否決州議會通過的新國會選區地圖(右邊打紅叉)。(美聯社)

馬里蘭州 法院25日裁定，州政府重畫的國會選區地圖違憲；這是民主黨 主政州的首例，共和黨 主政州如北卡羅來納州和俄亥俄州選區重畫被裁決違憲已非新鮮事。

北卡、俄州和賓州「傑利蠑螈」(Gerrymander，美國的政治術語，指以不公平的選區畫分方法操縱選舉)國會及州議會選區的畫分，均遭法院判定無效，共和黨和保守派大表不滿，要最高法院遏止州級法院否決州議會決議。

馬里蘭州法院法官巴塔格利亞(Lynne Battaglia)的判決，表示該州共和黨州議員勝訴；訴訟理由是，民主黨主控的州議會，去年12月通過的國會選區重畫案有利民主黨，請法院裁定違憲。

巴塔格利亞在判決文中指出，「政府任一部門的不當擴權必須受到限制，以確保不論哪一政治陣營當權，人民的意志被聽到。2021年的國會選區畫分計畫違憲，顛覆被統治者的意志。」

巴塔格利亞進一步表示，她所做的判決對原告有利，否決選區畫分，「永久禁止其生效，並給州議會新的機會，重新提出合乎憲法的議會選區畫分計畫。」

巴塔格利亞是資深法官，2001年到2016年任該州最高法院法官，1993年到2001年是馬里蘭州的聯邦法官，更早，1991年到1993年，則是該州參議員米卡爾斯基(Barbara Mikulski，民主黨)的幕僚長。

馬里蘭州檢察長發言人庫姆斯(Raquel Coombs)說，檢察長辦公室正在研議對策；一般認為，州政府上訴的機會很大。

馬州民主黨和共和黨選民結構2比1，議會兩院民主黨都占絕對優勢，共和黨一直都在抱怨，議會畫出來的選區地圖，是全國各州「最基於黨派利益」的。

「馬里蘭公正選區圖」發言人梅亞(Doug Mayer)說，巴塔格利亞的裁決證實大家耳熟能詳的政治現實，「馬州人民為了爭取自由與公平的選舉，奮鬥了幾十年，如今，在本州可恥的傑利蠑螈史中，我們首度來到可以終結這段歷史的時刻。」