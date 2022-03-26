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法院裁定馬州國會選區重畫違憲 民主黨主政州首例

記者張聲肇／綜合報導
馬里蘭州法院25日裁定，州政府重畫的國會選區地圖違憲。圖為馬里蘭州長霍根去年底否決州議會通過的新國會選區地圖(右邊打紅叉)。(美聯社)
馬里蘭州法院25日裁定，州政府重畫的國會選區地圖違憲。圖為馬里蘭州長霍根去年底否決州議會通過的新國會選區地圖(右邊打紅叉)。(美聯社)

馬里蘭州法院25日裁定，州政府重畫的國會選區地圖違憲；這是民主黨主政州的首例，共和黨主政州如北卡羅來納州和俄亥俄州選區重畫被裁決違憲已非新鮮事。

北卡、俄州和賓州「傑利蠑螈」(Gerrymander，美國的政治術語，指以不公平的選區畫分方法操縱選舉)國會及州議會選區的畫分，均遭法院判定無效，共和黨和保守派大表不滿，要最高法院遏止州級法院否決州議會決議。

馬里蘭州法院法官巴塔格利亞(Lynne Battaglia)的判決，表示該州共和黨州議員勝訴；訴訟理由是，民主黨主控的州議會，去年12月通過的國會選區重畫案有利民主黨，請法院裁定違憲。

巴塔格利亞在判決文中指出，「政府任一部門的不當擴權必須受到限制，以確保不論哪一政治陣營當權，人民的意志被聽到。2021年的國會選區畫分計畫違憲，顛覆被統治者的意志。」

巴塔格利亞進一步表示，她所做的判決對原告有利，否決選區畫分，「永久禁止其生效，並給州議會新的機會，重新提出合乎憲法的議會選區畫分計畫。」

巴塔格利亞是資深法官，2001年到2016年任該州最高法院法官，1993年到2001年是馬里蘭州的聯邦法官，更早，1991年到1993年，則是該州參議員米卡爾斯基(Barbara Mikulski，民主黨)的幕僚長。

馬里蘭州檢察長發言人庫姆斯(Raquel Coombs)說，檢察長辦公室正在研議對策；一般認為，州政府上訴的機會很大。

馬州民主黨和共和黨選民結構2比1，議會兩院民主黨都占絕對優勢，共和黨一直都在抱怨，議會畫出來的選區地圖，是全國各州「最基於黨派利益」的。

「馬里蘭公正選區圖」發言人梅亞(Doug Mayer)說，巴塔格利亞的裁決證實大家耳熟能詳的政治現實，「馬州人民為了爭取自由與公平的選舉，奮鬥了幾十年，如今，在本州可恥的傑利蠑螈史中，我們首度來到可以終結這段歷史的時刻。」

民主黨 共和黨 馬里蘭州

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