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猶他州禁跨性別者參加女子賽法案 州議會推翻州長決定

編譯林梅婕／綜合25日電
猶他州跨性別女子不得參加女性運動比賽的法案遭州長否決後，州議會25日又推翻州長的否決。圖為共和黨州議員吉拉．博克蘭在鹽湖城州議會外，向支持該法案的群眾發言。(美聯社)
猶他州跨性別女子不得參加女性運動比賽的法案遭州長否決後，州議會25日又推翻州長的否決。圖為共和黨州議員吉拉．博克蘭在鹽湖城州議會外，向支持該法案的群眾發言。(美聯社)

猶他州州議會日前通過禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的法案，22日遭到州長考克斯(Spencer Cox)否決後，州議會25日再次表決後，又推翻州長的否決。

該法案起初獲得猶他州眾多議員的支持，但第一次表決州長的否決案時，票數卻一度未達三分之二的門檻；但提案人在25日成功策反10名共和黨籍眾議會議員，以及5名參議會議員的立場，讓他們都投票推翻州長的否決。

當地保守派人士更是大力讚揚這項法案，尤其初選期間保守派族群的支持在當地更具影響力；但儘管如此，仍有少數共和黨人選擇支持州長。猶他州州參議員柴契爾(Daniel Thatcher)就表示：「我無法支持這個法案，我沒辦法支持議會對州長的否決；如果我因此選舉失利，我還是會選擇做對的事，就如同我過去的態度。」

州議會正式推翻州長的否決後，猶他州即將成為全國第12個通過法律明文禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的州；目前該州幼稚園至12年級的學校中，僅一位跨性別女性運動員，而法案預計在7月1日生效，她將會是現階段唯一受到影響的學生。

事實上，過去在各州議會對於立法禁止跨性別學生參加運動競賽並未獲得高度的支持，但過去兩年保守派遊說團體「美國原則計畫」(American Principles Project)開始大力鼓吹立法，甚至到去年已經有至少25個州出現類似的提案，亞利桑納州和奧克拉荷馬州的議會也都在這個禮拜通過類似的法案，只待州長簽署。

猶他州政治傾向偏於保守，各界領導人也呼籲應立法保障女性參加運動賽事的權益；支持禁令的保守派議員們也強調，再不立法阻擋將會有更多跨性別運動員參加女子運動項目，最終甚至可能成為這些項目的佼佼者。

然而，當地還是有些人支持州長的決定，猶他州爵士隊老闆史密斯(Ryan Smith)推文表示，這項法案「太過倉促、而且充滿瑕疵，它沒辦法永久執行，我希望我們能找到更好的方法」。

猶他州 跨性別 共和黨

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