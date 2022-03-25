國會暴亂調查 川普2助理涉藐視國會 眾院票決是否起訴

兩名川普高階助理、貿易顧問納瓦羅(見圖)和社媒主任史嘉維諾涉嫌藐視國會， 眾院國會暴亂調查委員會定28日投票表決是否送交司法單位起訴。(美聯社)

兩名川普 高階助理涉嫌藐視國會， 眾院 國會暴亂調查委員會定28日投票表決，是否將兩人送交司法單位起訴。

涉案者為川普總統的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)和社媒主任史卡維諾(Dan Scavino)。

調查團24日表示，在釐清2021年元月6日暴亂事件各方權責之際，凡不合作的有關人員，都將受到究責。

調查團2月傳喚納瓦羅到國會說明，他自己是否也和川普一樣，鼓吹2020年大選舞弊論，藉此鼓動暴動群眾阻撓國會確認拜登 勝選？納瓦羅想引用行政特權，躲開國會傳喚，拜登政府本月拒絕給他和川普國安顧問佛林(Michael Flynn)這項特權。

史嘉維諾。(美聯社)

納瓦羅24日表示，調查委動用投票權決定是否以藐視國會罪起訴他，是「史無前例的政黨攻擊行政特權。調查委員會明知川普動用了行政特權，我無權放棄這個特權。」

他說，行政特權適用於白宮最高階官員，這是誰也無法否認的，調查委想要「刑事控訴」這麼高階的前官員，言之過早。

納瓦羅認為此事遲早要落到最高法院，才能審理，案情未解之前，眾院調查委「應該停止其騷擾、恫嚇戰術。」

史卡維諾則是去年9月就收到國會調查委員會傳票，根據該委員會主席湯普森(Bennie Thompson)的解釋，受傳喚的理由是，元月6日當天，他和川普在一起，可能知道川普當天錄影發言、推文的經過。