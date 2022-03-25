「2016大選構陷通俄 」 川普告喜萊莉柯林頓及民主黨陣營

川普24日控告喜萊莉．柯林頓和其他民主黨人2016年競選時，誣陷他通俄。圖為川普和柯林頓2016年參加總統候選人辯論。(Getty Images)

前總統川普 24日向喜萊莉‧柯林頓 及民主黨陣營興訟，理由是一干人等「羅織不實說法，說他與俄羅斯串通勾結」，在2016年美國總統選舉時作弊，把他的選戰與俄國 綁在一起。

每日郵報報導，挨川普控告的人名單還有集纂檔案指川普與俄國有關聯的前英國特工史蒂爾(Christopher Steele)、前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)及民主黨全國委員會。

川普陣營訟狀寫道，「2016年總統選舉之前，柯林頓及其同夥共謀匪夷所思的陰謀，既震撼良知，又侮辱我國的民主體制」、「被告同步行動，惡性陰謀羅織說詞，指共和黨對手川普與敵國勾結」。

訟狀再寫道，「被告人等再採行動推動陰謀，如羅織罪證、欺騙執法單位、利用管道取用極敏感資料來源，如此令人義憤、顛覆及煽動，即便水門案等案件都相形見絀」。

2016年選戰擊敗柯林頓的川普聲稱被告人等犯下詐騙、竊取生意機密、「共謀呈堂偽證」等罪名，訟狀要求對被告求處不定的刑事懲罰；名列被告的還有現任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

聯邦曾偵辦川普競選陣營與俄國之間關係，發現幾名與川普有關人士與俄國官員會面，但撒謊隱瞞，引發一連串起訴行動；長達966頁的調查報告細述俄國如何利用川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)及維基解密(WikiLeaks)網站，試著讓川普在2016勝選，入主白宮。

但聯邦的調查後來被川普用來喊冤，說自己是政治獵巫行動的被害人。今天提出長108頁的訟狀把川普的說詞化為官司，譴責柯林頓及其2016年選戰盟友試圖捏造並釋出不實報告，說川普陣選陣營與莫斯科有關。

訟狀中指出，當那些報告被證明為不實，柯林頓一夥改弦易轍，由被起訴的律師薩斯曼(Michael Sussmann)顧用資訊公司無恥駭進極機密地點，如川普私人寓所、川普大樓，更驚人地還有白宮，想蒐羅資料，憑以操作，給外界印象，認為川普與俄國阿爾法銀行(Alfa Bank)進行不正當業務往來。