川普集團涉詐騙案 離職檢察官：川普未被控罪 司法失敗

原本參與調查前總統川普，但上個月已請辭前任資深聯邦檢察官波米朗茲在辭呈中寫道，川普涉嫌多向重罪其實都罪證確鑿。(美聯社)

紐約時報報導，原本參與調查前總統川普 ，但上個月已請辭前任資深聯邦檢察官 波米朗茲(Mark Pomerantz)在辭呈中寫道，川普涉嫌多向重罪其實都罪證確鑿，如果不能讓川普面臨法律責任，「將是司法的重大失敗」。

曼哈頓區域檢察官白艾榮上個月突決定不會起訴川普。（美聯社）

正針對川普集團涉嫌詐騙展開犯罪調查的曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)，上個月突然決定不會起訴川普。白艾榮的決定導致波米朗茲掛冠求去。

70歲的波米朗茲是重量級聯邦檢察官，擅長追查白領犯罪，曾在1990年代扳倒甘比諾(Gambino)黑幫家族。原已退休的波米朗茲去年重出江湖，加入曼哈頓區域檢察官調查川普團隊。紐約時報報導，波米朗茲遞辭呈的同一天，調查團隊另一位資深檢察官杜恩(Carey Dunne)同時請辭。

紐時報導，波米朗茲在2月23日的辭呈中，寫下決定辭職的個人因素，並說堅信檢察官辦公室其實可以讓川普定罪。辭呈中寫道，白艾榮的決定「違反了公共利益」。

波米朗茲在辭呈中寫道，負責調查川普的檢察官團隊成員，對於川普是否有犯罪情事，看法都完全沒有疑慮，一致認為川普確有犯罪。

波米朗茲與杜恩原本打算以偽造商業紀錄罪名起訴川普，其中又以川普的年度財務報表犯行最明顯，偽造商業紀錄在紐約州屬於重罪。

紐時分析，白艾榮決定不起訴川普，加上調查團隊檢察官陸續請辭，使得持續已有頗長時間的調查任務，變得命運未卜。如果川普遭到起訴，這起案件將成為曼哈頓區域檢察官處理案件中最受矚目的個案，也會讓川普成為美國史上第一位面臨犯罪起訴的卸任總統。

紐時本月稍早報導，調查團隊的資深檢察官與新任區域檢察官之間爆發看法不合，重點爭議包括檢方能否證明川普在年度財務報告中故意捏造資產價值。杜恩、波米朗茲都認為，檢方可以向大陪審團證明川普為高爾夫球俱樂部、飯店及辦公大樓等資產灌水，但白艾榮看法則相反。