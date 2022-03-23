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「不讓國家飽受怒氣」與華裔妻遭辱罵 內華達州長不告了

記者顏伶如／綜合報導
對於上個月與華裔妻子在拉斯維加斯一家餐廳遭到兩名男子騷擾、辱罵，內華達州州長希索立克要求檢察官不要起訴。圖為希索立克偕妻抵達拉斯維加斯體育場，準備發表州情咨文演說。 (美聯社)
對於上個月與華裔妻子在拉斯維加斯一家餐廳遭到兩名男子騷擾、辱罵，內華達州州長希索立克要求檢察官不要起訴。圖為希索立克偕妻抵達拉斯維加斯體育場，準備發表州情咨文演說。 (美聯社)

對於上個月與華裔妻子在拉斯維加斯一家餐廳遭到兩名男子騷擾、辱罵，民主黨籍內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)21日發表聲明說，已經要求檢察官不要起訴。

根據社群網站流傳的手機拍攝影片，極右派反政府陰謀論支持者安德斯克(Justin Andersch)在餐廳裡上前要求與希索立克合影，還伸出手臂搭在希索立克肩上，但旋即以不雅詞彙辱罵希索立克。

希索立克與華裔妻子翁凱西(Kathy Ong，音譯)一同朝餐廳大門走去，準備離開，但安德斯克緊追，另一名男子也加入騷擾行列，稱呼希索立克為「叛徒」。

影片最後畫面為希索立克的女兒艾希莉‧希索立克(Ashley Sisolak)奔向停車場，趕往父母身邊，安德斯克則調頭走開。艾希莉‧希索立克為律師及公設辯護人。

希索立克21日發表聲明說，對於妻子遭受種族歧視言語辱罵與威脅感到憤怒不已，也無法容忍女兒遭到粗俗不堪的言詞對待。

正在角逐連任選舉的希索立克指出，已經要求克拉克郡(Clark County)區域檢察官沃夫森(Steve Wolfson)不要起訴騷擾並辱罵他與家人的兩名男子。

聲明中寫道：「我覺得有責任避免火上澆油，不要讓我們國家與我們州飽受折摩的怒氣與暴力變得榮耀。」他也表示，這份聲明是對於這起「可怕事件」最後一次發表評論。

沃夫森表示，已經與希索立克見面，將遵照州長的意願處理此事。

過去幾個月裡，內華達州與拉斯維加斯發生多起仇恨犯罪事件。2021年8月，內華達州奈郡(Nye County)偏鄉地區一名民選官員在缺乏證據的情況下，指稱翁凱西有家人在中國利用防疫產品賺錢。

翁凱西是希索立克的第二任妻子，兩人於2018年結婚。翁凱西出生於內華達州伊萊市(Ely)，曾為市府財務專家，也曾擔任內拉克郡預算主任、財務顧問公司創辦人。

內華達州 華裔 檢察官

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