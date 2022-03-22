前密蘇里州長涉家暴 選聯邦參議員被酸先「心理協助」

前密蘇里州長葛瑞坦有暴力紀錄。(美聯社)

法院文件顯示， 前密蘇里州 長葛瑞坦(Eric Greitens)有暴力紀錄，個性不穩，有「強制他人的行為」，也因此遭法院限制不得任意持槍。

上述內容是他前妻席娜(Sheena Greitens)提交法院的切結書所透露，21日由美聯社公開。

席娜是德州 大學公共事務教授，2018年6月葛瑞坦當州長期間，發生性醜聞，席娜因而訴請離婚。

葛瑞坦目前在爭取共和黨 密州黨部提名競選聯邦參議員，席娜為了讓孩子不受影響，訴請法院把監護權官司從密州移到德州奧斯丁法院審理。

葛瑞坦說，前妻所述「毫無根據」，「純屬虛構。」

他推文表示，會努力爭取兒子的監護權，也會支付「其母」贍養費，「希望她能夠得到她需要的幫助。」

席娜所透露，不但可能毀掉前夫的仕途，讓他輸掉8月2日的共和黨初選，還可能危及共和黨保住參院這重要席次的機會。

席娜說，她前夫不惜運用自己的政治資本，也要毀掉她的名譽，爭得兒子的監護權。

「2018年還沒離婚，我們一次大吵，他把我打倒在地，沒收我的手機、錢包和鑰匙，讓我不得求救，和孩子們一起離開家裡。」席娜也寫道：「我變得很害怕，擔心自己和孩子們在家裡的安全......他的行為包括肢體暴力。」

本來是搖擺州的密蘇里州，近年來共和黨聲勢抬頭，接替布朗特(Roy Blunt)參議員席次之戰引發全國注意，因為共和黨高層擔心，葛瑞坦前妻這番指控，加上他先前的醜聞，可能贏不了民主黨對手，導致共和黨「收復」參院夢碎。

不等民主黨對手叫他退選，同黨初選候選人哈茨勒(Vicky Hartzler，現任國會眾議員)聽到席娜的供詞後，立刻叫葛瑞坦先去「找心理專業協助」，以免「鋃鐺入獄。」