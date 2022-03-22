藉選區重劃獲取優勢 民主黨未必笑到最後

俄亥俄州選區重劃遲遲無法定案。圖為俄州參議會政府監督委員會舉行聽證，旁邊展示國會選區新地圖。(美聯社)

2020年十年一度的選區重劃工作將告一段落，民主黨 無疑在本次重劃中成為最大贏家；不過，由於部分州政府近年來有重新繪製選區的打算，民主黨的「贏家地位」還能持續多久不得而知。

事實上，民主黨原來相當擔心今年的選區重劃會重新上演2010年時的「共和黨 浪潮」，該次的選區重劃使共和黨控制多州議會，因此本次選區重劃時，民主黨在其控制的州設計相對有利民主黨選情的選區；此次聯邦層級的選區重劃雖然表面上利於民主黨，但共和黨認為民主黨在執政州重新繪製選區的作法其實不見得有利，反而可能分散票源，不過民主黨對年底期中選舉依舊樂觀。

至於州層級的選區重劃目前仍有多州未定案，或是部分州有意進行重劃，如俄亥俄州 、德州、佛羅里達州等；其中佛州由於共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)與共和黨多數的州議會間就如何重劃仍有分歧，目前還在協調。俄州則是因為民主黨人不斷對共和黨籍州政府繪製的選區地圖向法院興訟，而法院又多次做出利於民主黨的裁定，致使俄亥俄的選區重劃遲遲無法定案。

實際上，選區重劃雖是敏感議題，但法院在其間的角色也不容小覷；最高法院最近就受理對阿拉巴馬州州政府提告的選區重劃爭議的上訴案。

關於重新劃分的複雜訴訟通常會拖延多年，有時法院甚至會下令重劃；過去十年間，佛州、北卡羅來納州、賓州和德州都有共和黨繪製的選區地圖被法院否決並重劃的案例；法律專家表示，這個週期可能會變得更加動盪和影響深遠。

新澤西州前州長、共和黨全國選區重劃信託基金(NRRT)主席克利斯蒂(Chris Christie)就說：「我們可以改變法院的見解，這場與民主黨的選區重劃法律戰還遠遠尚未結束。」