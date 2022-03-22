共和黨內有人挺普亭 麥康諾：不甘寂寞的聲音總是有的

被參院共和黨領袖麥康諾批為「不甘寂寞的聲音總是會有」的北卡州共和黨眾議員克勞索恩。(路透)

參院共和黨 領袖麥康諾 20日上電視回答共和黨內有人支持俄羅斯總統普亭時指出，「不甘寂寞的聲音總是會有」，而且要看場合。

國會山莊報(The Hill)報導，麥康諾上哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目，呼籲要給烏克蘭 更多直接濟助，包括武器系統；他另呼籲美國態度要轉變，認為烏克蘭既然有能力退俄國占領軍，美方應該以相信烏國有可能贏得戰事的手法，來處理當前局勢。

共和黨參院領袖麥康諾表示，不論在國會還是全國，絕大多數共和黨人旗幟鮮明，完全支持烏克蘭人。(美聯社)

但主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)指出，麥康諾明顯支持烏克蘭，與黨內一些國會議員並不相同，例如共和黨眾議員克勞索恩(Madison Cawthorn，北卡羅來納州)就把烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)稱做「惡棍」；克勞索恩的話廣獲俄國國營媒體援用、放大。

麥康諾回答說，不甘寂寞的聲音總是會有，場合也不盡相同；但只要看參院共和黨人就知道；他敢打包票，若自己是多數黨領袖，就會把援助烏克蘭單獨立案，而且認定幾乎所有同志都會投票支持。

麥康諾表示，不論在國會還是全國，絕大多數共和黨人旗幟鮮明，完全支持烏克蘭人，另敦促總統援烏步驟要快一些、大膽一些；或許有些不同聲音，但他不會多在意。

眾院共和黨領袖麥卡錫日前也稱，克勞索恩把澤倫斯基形容為惡棍，是搞錯了，要說世上真有惡棍，那便是普亭；話雖如此，麥卡錫表示依然支持克勞索恩角逐連任。