大法官提名聽證會 5大問題等著傑克森

大法官提名人傑克森即將到國會參院，出席聽證會。圖為去年1月她出任華府巡迴法院法官之前，出席國會聽證會。(路透)

華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Jackson)4月即將出席最高法院大法官提名 確認聽證會，非裔的她可能因為曾為公設辯護人，面臨種族和族裔等不友善提問。

近來幾位大法官被提名人常避答提問，此舉雖然招致批評，卻不足以中止提名程序。

華盛頓郵報整理以下五個傑克森可能會被問到的敏感問題。

1.種族如何影響裁決？

傑克森在被提名出任華府巡迴法院的聽證會上，已被問過此題，該法院被喻為第二高院。

這是極其針對傑克森非裔身分的提問；不少保守派人士認為，傑克森會被提名是因為拜登總統允諾要提名非裔女性進入最高法院，但共和黨 籍總統也曾根據身分挑選大法官。

2.是否營救哈佛大學的平權措施案？

最高法院已同意今秋審理哈佛和教堂山北卡羅來納大學招生過程考量學生族裔背景，是否構成歧視而違憲。

共和黨人認為，傑克森就是平權措施的受益者，但她並非最高法院唯一的哈佛人；最高法院現有四位哈佛出身的大法官，多人在母校教書，自由派大法官凱根(Elena Kagan)曾任哈佛法學院院長。

3.如何裁決「羅訴韋德案」？

最高法院今夏可能決定「羅訴韋德案」的未來，各州可能必須允許胚胎能在體外存活之前(約24周)的墮胎手術。

密西西比州禁止妊娠15周墮胎，德州則禁止懷孕六周墮胎。

傑克森若獲提名，將加入裁決密州案件；若最高法院不願完全撤銷 「羅訴韋德案」，共和黨治理的紅州可能會採取更多方式挑戰墮胎保障權。

4.是否曾為恐怖主義者辯護？

這是傑克森與過往提名人迥異之處，她擔任公設辯護人多年，曾協助被控稅務詐欺的被告免去牢獄之災，並成功為一名男子撤銷非法持有槍械的聯邦告訴。

她也曾為古巴關達那摩監獄受刑人辯護，並在歐巴馬政府任內擔任量刑委員，減輕對聯邦毒犯的裁罰。

5.對前白宮法律顧問麥甘恩拒絕出席國會聽證的看法？

共和黨參議員認為，傑克森的多項裁決顯示她對角逐大法官地位採取政治化手段。

眾院2019年欲傳喚麥甘恩(Donald McGahn)作證，了解他對前總統川普力圖阻止前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查俄羅斯干涉2016年大選一事，知情到什麼地步；川普宣稱麥甘恩有豁免權，不必出席作證。

傑克森發表120頁的意見書，駁斥川普論調，主張「總統不是君王」。