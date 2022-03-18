滿足挺川選民 佛州喬州換手法 調查選舉「弊端」

佛州州議會已通過州長德桑提斯屬意的「選舉警察」法案，喬治亞州議會也通過類似法案。(美聯社)

佛州和喬治亞州共和黨 人為了挺前總統川普 謊言挺到底，想出一個策略，即成立執法單位專責調查選舉犯罪，以便滿足相信2020年選舉弊端導致川普勝選被「偷走」的選民。

佛州州議會已通過州長德桑提斯屬意的「選舉警察」法案；喬治亞州議會也通過類似法案，由該州調查局不必獲得其他部門的邀請，就可主動調查「弊端」傳聞。

共和黨說，為了恢復民眾對選舉的信心、查清弊端的真相，有必要成立新警力，賦予特殊權力；民主黨和選舉權倡議團體卻認為，州政府和地方政府早就根據既有權限調查起訴選舉疑案，再創立新的調查單位，無異疊床架屋，還可能被用來當作黨爭的工具。

中立社團「美國安全民主」政策部主任葛瑞菲斯(Daniel Griffith)說，擴大警方參與選舉事務的權力，可能嚇阻部分選民不敢去投票 ，甚至嚇阻地方選務人員，讓他們不敢出面幫助不清楚投票規則的選民。

葛瑞菲斯說，「大家都會擔心，我想去投票，或幫助別人投票，我會不會被調查？被逮捕？」

美聯社說，2020年大選六州2550萬票共和黨稱有作弊嫌疑，該川普贏卻變成拜登贏，美聯社調查發現，有問題的，不到475案。司法單位調查結果，連川普任命的司法部長巴維理都說沒有「大規模舞弊」案，各州計票「校正」結果也無法翻轉拜登勝選。

但是，川普陣營不斷喊冤，共和黨主政的州，乾脆立法嚴限提前投票和通信投票，也提出其他限制投票的規定，引發不小的批評之聲。

川普「意外」輸掉的亞利桑納州，共和黨議員也提出加強州長調查選舉弊端權力的立法，打算賦予州長發具傳票的權限，但沒獲得州議會同意。

佛州議會本月通過立法，在州務卿底下成立15人的「選舉犯罪與安全」辦公室，只要有人檢舉選舉弊端，就可發動初步調查。

喬州眾議會共和黨團已經通過提案，加強喬州調查局調查選舉弊端的權力，並編列57.9萬元預算，讓該局聘任四名專案調查員。