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拜登簽新法 禁退休情治人員成他國情報「傭兵」

中央社／華盛頓16日綜合外電
拜登。（路透）
拜登。（路透）

美國今天頒布新法，禁止曾從事情報工作人員在退休後受雇於外國政府。

總統拜登今天簽署生效的這項法令，是1.5兆美元支出法案的一部分，內容禁止具備間諜知識、了解國安機密的美國情報人員在退休後30個月內為他國效力。

一位國會助理告訴路透社，民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）催生這條法案，以因應2019年路透社調查報導提出的議題。路透社在長達1年的報導中證實，曾任職於國家安全局（National Security Agency）的駭客，協助阿拉伯聯合大公國祕密監視記者、異議人士和其他美國人。

卡斯楚表示：「我們不希望接受過最棒訓練的情報人員為了錢，成為外國政府犬馬。」

「這會讓情報傭兵洩氣，也能保護我國國家利益。」

被稱為「烏鴉計畫」（Project Raven）的阿聯祕密監視行動，駭入許多維權人士的臉書（Facebook）與Google帳戶以及數千支蘋果iPhone手機。人權機構表示，這些人之後遭到逮捕與刑求。

美國法律早已明文禁止情報人員洩露國安機密與技術，但未有法律限制退休的中央情報局（CIA）或國安局人員在退休後為他國政府效力。

除30個月的限制外，這項新法也規定前美國情報人員在離職5年內，須向美國情報單位與國會報告自己替外國政府從事的任何工作。

新法適用於中情局、國安局以及10餘個美國情報機構的人員。

退休 拜登 眾議員

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