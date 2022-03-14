不符限制投票新規 德州逾2.7萬通訊選票被退回

德州初選已有多張通訊投票遭拒。(美聯社)

全美各地實施新的投票權限制新規定後，德州 9日出現超過2萬7000張通訊選票投票不符規定而被退回的情況，影響該州兩黨各郡選情。

美聯社報導，德州3月1日率先全美舉行地方選舉初選，提前投票自2月14日開始，但截至3月9日被退回的選票比率已創新高。

2020年總統大選後，共和黨推行限縮投票權新規定，讓數千選民投票更不方便，而今德州初選成為新法規試金石。

在一般選舉中，通訊投票 被退回是相對罕見的情況，但根據美聯社取得的德州120個郡數據顯示，此次德州初選的通訊選票被退回率約17%，這些郡代表德州近300萬選民的絕大多數。

雖然最終計票結果的被拒絕選票數量，會比原先預估的低，但仍遠超過2020年大選聯邦數據統計的不到1%。

75歲的休士頓居民帕米爾‧賈斯金(Pamiel Gaskin)說：「我花了28天、嘗試三次才取得選票並投票。」

賈斯金和許多被拒絕的通訊投票者一樣，未依德州新法規定填上身分資訊。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)去年秋季迅速通過這項法案，選民可在14日之前修正遭拒的通訊選票。

新法規定，選民必須在選票信封上填寫身分號碼，可以是駕照 號碼或社安碼；這組號碼必須符合該郡的登記紀錄。

若選票被拒絕，選民可透過線上選票追蹤系統，補填身分號碼，或前往各郡選務辦公室，親自解決此問題，或也可以在投票日當天到現場以臨時選票(provisional ballot)投票。

郡選務官員表示，他們積極聯繫選民，提醒投票新規定，但部分通訊選票遭拒已成定局。

在德州邊境的艾爾帕索郡(El Paso County)，當地投票7日截止，共有725張通訊選票被拒絕，占該郡總數的16%。

在人口稠密的奧斯汀郡(Austin County)與威廉姆森郡(Williamson County)則有521張選票被拒，兩黨約各占一半。

美國選舉協助委員會(EAC)數據顯示，2020年大選時，德州約有8300張通訊投票遭拒絕。