我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

不符限制投票新規 德州逾2.7萬通訊選票被退回

編譯陳韻涵／綜合13日電
德州初選已有多張通訊投票遭拒。(美聯社)
德州初選已有多張通訊投票遭拒。(美聯社)

全美各地實施新的投票權限制新規定後，德州9日出現超過2萬7000張通訊選票投票不符規定而被退回的情況，影響該州兩黨各郡選情。

美聯社報導，德州3月1日率先全美舉行地方選舉初選，提前投票自2月14日開始，但截至3月9日被退回的選票比率已創新高。

2020年總統大選後，共和黨推行限縮投票權新規定，讓數千選民投票更不方便，而今德州初選成為新法規試金石。

在一般選舉中，通訊投票被退回是相對罕見的情況，但根據美聯社取得的德州120個郡數據顯示，此次德州初選的通訊選票被退回率約17%，這些郡代表德州近300萬選民的絕大多數。

雖然最終計票結果的被拒絕選票數量，會比原先預估的低，但仍遠超過2020年大選聯邦數據統計的不到1%。

75歲的休士頓居民帕米爾‧賈斯金(Pamiel Gaskin)說：「我花了28天、嘗試三次才取得選票並投票。」

賈斯金和許多被拒絕的通訊投票者一樣，未依德州新法規定填上身分資訊。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)去年秋季迅速通過這項法案，選民可在14日之前修正遭拒的通訊選票。

新法規定，選民必須在選票信封上填寫身分號碼，可以是駕照號碼或社安碼；這組號碼必須符合該郡的登記紀錄。

若選票被拒絕，選民可透過線上選票追蹤系統，補填身分號碼，或前往各郡選務辦公室，親自解決此問題，或也可以在投票日當天到現場以臨時選票(provisional ballot)投票。

郡選務官員表示，他們積極聯繫選民，提醒投票新規定，但部分通訊選票遭拒已成定局。

在德州邊境的艾爾帕索郡(El Paso County)，當地投票7日截止，共有725張通訊選票被拒絕，占該郡總數的16%。

在人口稠密的奧斯汀郡(Austin County)與威廉姆森郡(Williamson County)則有521張選票被拒，兩黨約各占一半。

美國選舉協助委員會(EAC)數據顯示，2020年大選時，德州約有8300張通訊投票遭拒絕。

通訊投票 德州 駕照

上一則

紓困金被詐逾80億元 司法部組特別調查團隊

下一則

呼應「白人出逃」現象 23大城非裔人口下降 遷往郊區

延伸閱讀

德州律師吹牛過頭 法院修法逼他撤廣告

德州律師吹牛過頭 法院修法逼他撤廣告
封面故事／旅行護士搶手 待遇更優渥

封面故事／旅行護士搶手 待遇更優渥
馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族
邊界政策放寬 單身無證童可尋求庇護

邊界政策放寬 單身無證童可尋求庇護

熱門新聞

前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
東岸地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」般的冬季暴風雪天氣，逾1億5000萬人將受到影響。圖為佛蒙特州應急人員冒著大雪救援困在路上的車。(美聯社)

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

2022-03-10 21:44
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

2022-03-09 20:39
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

世界OnAir／留在烏克蘭的中國學生：回國太貴、先觀望

2022-03-08 16:10
歐巴馬新冠檢測陽性。(美聯社)

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

2022-03-13 16:27
輝瑞(Pfizer)藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)。美聯社

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國

2022-03-09 11:28

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世