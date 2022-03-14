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傑克森用微笑與智慧穿梭參院 爭取大法官提名獲支持

編譯郭宣含／綜合13日電
大法官提名人威廉斯積極拜會兩黨參議員，用微笑正面回應共和黨人。(路透)
大法官提名人威廉斯積極拜會兩黨參議員，用微笑正面回應共和黨人。(路透)

美聯社報導，華府特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)4月即將舉行大法官確認聽證會，她過去一周穿梭在各參議員辦公室之間，以她的熱情與專業打破與不少共和黨人的圍籬，明顯有別於過去幾名大法官人選。

傑克森獲提名，將取代即將退休的聯邦最高法院大法官布萊爾(Stephen Breyer)，雖然她不太可能贏得或需要任何共和黨人的支持，但她過去一周在參院諸多參議員辦公室間談話時，卻獲得不少共和黨人的讚賞。

聯邦共和黨參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)和傑克森聊天後表示：「我發現她準備相當充足。」

傑克森充分準備回應霍利提問有關她過去當公設律師時的案件，雖然霍利仍有些疑慮，但也承認傑克森具高度法律靈敏度，「我想她的聽證會將相當紮實」。

傑克森熱情與各參議員交流，努力恢復融洽的確認程序，這在前川普政府期間逐漸惡化。

民主黨籍參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)在布萊爾宣布退休後表示：「我希望這次表決獲兩黨支持，我想這樣不只對聯邦最高法院好，對參院也好。」

民主黨人和白宮希望，傑克森豐富經歷、同理風格和成為首位非裔女性大法官的歷史因素，能夠至少贏得部分跨黨選票；而且因為傑克森將取代傾自由派的大法官，不會影響最高法院的意識形態平衡，因此共和黨人並未花太多政治力量出聲反對。

德賓和拜登總統親自聯繫部分共和黨參議員，希望能為其解答，並給予他們充分時間評估被提名人。

雖然並非所有共和黨人都正面看待傑克森，但她與部分共和黨人互動熱絡，明顯有別於前幾任大法官提名人。

傑克森最可能贏得聯邦參議員柯林斯(Susan Collins，緬因州)的支持票，但就算其他共和黨員不投票給傑克森，她仍讓多數人留下深刻印象。孔寧(John Cornyn，德州)讚她公設律師的經驗並稱她具魅力；提里斯(Thom Tillis ，北卡羅萊納州)稱她準備充分，相當聰慧；賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)與她握手並微笑合照。

共和黨 大法官 參議員

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