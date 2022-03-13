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川普自創社媒平台「真實社群」下載量衝不高

編譯陳韻涵╱綜合12日電
川普自創社群媒體「真實社群」要到3月底才正式運行，但初期開展不順。(Getty Images)
川普自創社群媒體「真實社群」要到3月底才正式運行，但初期開展不順。(Getty Images)

前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)在蘋果(Apple)應用程式商店(app store)上架約兩周，卻未對社群媒體市場造成重大影響，數十萬名潛在使用者仍排在等待名單之列。

國會山報(The Hill)9日報導，這個未成熟的社群媒體平台一度衝上蘋果應用程式商店下載榜首，但推出不到20天後，「真實社群」滑落第116名，前後分別是DoorDash食品外送程式和另一個猜測網紅的遊戲程式。

專家指出，下載量驟跌的原因是因為大多數使用者無法使用，而已下載者對其興趣缺缺；此外，「真實社群」未在Android系統推行。

川普媒體科技集團(Trump Media and Technology Group, TMTG)執行長努尼斯(Devin Nunes)之前就提醒，「真實社群」要到3月底才會「具備完整功能」。

美利堅大學(American University)通訊主席辛雷希(Aram Sinnreich)說：「現實情況是，就算在最佳情況，具備誠信、專業知識和沒有分歧的前提，社群媒體平台也很難推行，大多數都沒有成功。」

辛雷希分析，許多領先業界的大企業也不見得一次就能成功。

絕大多數登記首輪測試版本的使用者，都無法使用該平台，更多人排在等候名單之列；「國會山報」記者上月底登記，顯示前方還有79萬潛在用戶「候位」。

「真實社群」7日通知等待名單上的登記人，稱該平台「穩定歡迎新的使用者分階段加入」，但並未說明可加入的時程。

雪城大學(Syracuse University)專精網路媒體議題的副教授珍妮佛‧葛來吉爾(Jennifer Grygiel)表示，漫長的等待名單顯示平台倉促上線，而非行銷策略。

已登入的使用者反饋也不佳，部分記者的帳號被封鎖，平台上的活躍討論受限，「真實社群」的關鍵主角、川普本人也只透過該平台發布一次貼文。

社群媒體 川普 蘋果

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