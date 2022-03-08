分析俄烏戰：6指標 美中俄進入新冷戰

美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

對俄羅斯 、烏克蘭軍情有實際經驗的退休陸軍中校馬金尼斯(Robert Maginnis)7日在福斯新聞網(Fox News)撰文指出，從六大指標分析，美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰，國際緊張局勢恐將到達冷戰結束以來的新高點。

馬金尼斯指出，新冷戰的本質與上一次冷戰不同，舊冷戰是美國為首的民主主義派與前蘇聯代表的共產主義對抗，新冷戰衝突癥結則源於立場不同的世界觀，也就是自由主義與專制主義的路線之爭。

現任福斯新聞網軍事評論員的馬金尼斯指出，國際之間一場新的存在衝突(existential conflict)威脅，已隨著中國與俄羅斯結盟而產生；馬金尼斯在文中指出，從六大指標可以看出中俄結盟之後，新冷戰時期已到來：

一、外交指標

美俄關係及美中關係現在都跌落谷底，前任俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)2月26日便說，俄羅斯進供烏克蘭而遭西方國家制裁，莫斯科可能以斷然與數國斷交，做為報復。

二、世界秩序指標

不少西方國家領袖指出，中俄領導人都尋求以各自的統治方式「取代現有國際秩序」。俄烏戰爭爆發後，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)指控俄羅斯企圖更動全球秩序。范德賴恩也說，中國與俄羅斯都想以強者稱霸與恫嚇手段，取代現有的國際規則。

三、經濟指標

中俄兩國都常觸犯國際經貿協議，內容包括多國參與的一帶一路計畫，更被英國秘密情報局局長摩爾(Richard Moore)形容為對參與國家是「債務陷阱」。摩爾說，許多國家最後面臨下場是蓋到一半的橋梁、預算 透支的鐵路以及金額龐大的債務。

四、國防預算指標

中俄國防預算占國內生產毛額(GDP)比例較全球國家平均為高；智庫機構「IHS珍氏公司」(IHS Jane's)統計，中國國防支出在過去30年裡每年大量提高，增加幅度約15.8%，光是過去10年之間增加幅度便有250%。美國五角大廈數據則顯示，中國國防預算占國內生產毛額約2.5%。

五、大規模精密武器指標

中國與俄羅斯都投注可觀預算發展大規模精密武器，目標在與跟美國較勁。五角大廈2021年報告便寫道，中國人民解放軍 計畫在2035年前完成現代化，解放軍各項研發計畫也可看出具有全球野心。

六、核武指標

身為擁核國家的俄羅斯揚言放棄「新戰略武器裁減條約」(New START)的同時，中國則帶來新的核武威脅，因為解放軍正朝現代化發展，迅速擴大陸海空的核武實力，並提高製造鈽-239(Pu-239)生產力。五角大廈2021年報告指出，解放軍計畫在2030年之前，提高產量至少到達1000個核彈頭。