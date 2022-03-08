我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

分析俄烏戰：6指標 美中俄進入新冷戰

記者顏伶如╱綜合報導
美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)
美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

俄羅斯、烏克蘭軍情有實際經驗的退休陸軍中校馬金尼斯(Robert Maginnis)7日在福斯新聞網(Fox News)撰文指出，從六大指標分析，美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰，國際緊張局勢恐將到達冷戰結束以來的新高點。

馬金尼斯指出，新冷戰的本質與上一次冷戰不同，舊冷戰是美國為首的民主主義派與前蘇聯代表的共產主義對抗，新冷戰衝突癥結則源於立場不同的世界觀，也就是自由主義與專制主義的路線之爭。

現任福斯新聞網軍事評論員的馬金尼斯指出，國際之間一場新的存在衝突(existential conflict)威脅，已隨著中國與俄羅斯結盟而產生；馬金尼斯在文中指出，從六大指標可以看出中俄結盟之後，新冷戰時期已到來：

一、外交指標

美俄關係及美中關係現在都跌落谷底，前任俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)2月26日便說，俄羅斯進供烏克蘭而遭西方國家制裁，莫斯科可能以斷然與數國斷交，做為報復。

二、世界秩序指標

不少西方國家領袖指出，中俄領導人都尋求以各自的統治方式「取代現有國際秩序」。俄烏戰爭爆發後，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)指控俄羅斯企圖更動全球秩序。范德賴恩也說，中國與俄羅斯都想以強者稱霸與恫嚇手段，取代現有的國際規則。

三、經濟指標

中俄兩國都常觸犯國際經貿協議，內容包括多國參與的一帶一路計畫，更被英國秘密情報局局長摩爾(Richard Moore)形容為對參與國家是「債務陷阱」。摩爾說，許多國家最後面臨下場是蓋到一半的橋梁、預算透支的鐵路以及金額龐大的債務。

四、國防預算指標

中俄國防預算占國內生產毛額(GDP)比例較全球國家平均為高；智庫機構「IHS珍氏公司」(IHS Jane's)統計，中國國防支出在過去30年裡每年大量提高，增加幅度約15.8%，光是過去10年之間增加幅度便有250%。美國五角大廈數據則顯示，中國國防預算占國內生產毛額約2.5%。

五、大規模精密武器指標

中國與俄羅斯都投注可觀預算發展大規模精密武器，目標在與跟美國較勁。五角大廈2021年報告便寫道，中國人民解放軍計畫在2035年前完成現代化，解放軍各項研發計畫也可看出具有全球野心。

六、核武指標

身為擁核國家的俄羅斯揚言放棄「新戰略武器裁減條約」(New START)的同時，中國則帶來新的核武威脅，因為解放軍正朝現代化發展，迅速擴大陸海空的核武實力，並提高製造鈽-239(Pu-239)生產力。五角大廈2021年報告指出，解放軍計畫在2030年之前，提高產量至少到達1000個核彈頭。

專家指出，美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為(從左起)國務卿布林...
專家指出，美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為(從左起)國務卿布林肯、拜登、普亭和俄國外長拉夫洛夫去年在日內瓦開會合影。(美聯社)

俄羅斯 預算 解放軍

上一則

高院拒審上訴 「天才老爹」恢復自由身

下一則

美銀行投資中國科技公司 該設限？ 政府兩派意見對立

延伸閱讀

王毅：中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第3方 」

王毅：中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第3方 」
福斯新聞：美國及盟友已與中國俄羅斯進入新冷戰

福斯新聞：美國及盟友已與中國俄羅斯進入新冷戰
布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

熱門新聞

警方封鎖通往教堂的街道，該教堂發生多名受害者致命的槍擊事件。美聯社

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

2022-02-28 23:39
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

2022-03-01 11:25
微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
中國外交部發言人汪文斌。（新華網）

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

2022-02-28 13:54
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料