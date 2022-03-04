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替國家與世界立大功 美參議員籲俄國人暗殺普亭

編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦參議員葛理漢，攝於3日。(Getty Images)
美國聯邦參議員葛理漢，攝於3日。(Getty Images)

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）3日晚間上推特發文，稱俄羅斯總統普亭應被他的自己人暗殺，認為此舉將是結束俄羅斯入侵烏克蘭所引發危機的唯一辦法。

華爾街日報報導，葛理漢出席福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）的政論節目時，就首先提出暗殺普亭以結束危機，接著就在推特重申此一觀點，「俄羅斯有一個布魯圖斯（暗殺凱撒）嗎？俄羅斯軍方有一個更成功的史陶芬堡上校（暗殺希特勒失敗）嗎？」

葛理漢在推文表示，烏惡戰爭結束的唯一辦法就是「俄羅斯有個人把這傢伙（普亭）除掉」，並稱「你會為你的國家，還有全世界，立下一個大功」。

葛理漢接著又在隨後推文表示，「唯一能解決這場危機的人就是俄羅斯人民。說起來簡單，做起來很難。除非你們想要下半輩子生活在黑暗之中，在極端貧困的情況下，跟世界其他地方隔絕開來，並生活在黑暗之中，否則你們需要迎難而上」。

對此，英國倫敦國王學院戰爭研究系博士生、俄羅斯國防政策專家羅伯．李（Rob Lee）發推文批評，美國所能幫助烏克蘭的最佳對策是去說服普亭，比起俄烏戰爭繼續打下去，衝突降級（De-escalation）才是一個成本跟風險較低的選項，呼籲政權更替或暗殺則會適得其反。

俄羅斯 普亭 葛理漢

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