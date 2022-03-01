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小布希侄兒選德州檢察長陷苦戰 父輩們捐款助陣

記者張聲肇／綜合報導
小布希總統的侄兒、前佛州州長兒子喬治‧布希競選德州檢察長，由於初選競爭激烈，總統伯父和州長父親分別慷慨捐款。(美聯社)
小布希總統的侄兒、前佛州州長兒子喬治‧布希競選德州檢察長，由於初選競爭激烈，總統伯父和州長父親分別慷慨捐款。(美聯社)

小布希總統的侄兒、前佛州州長兒子喬治‧ 布希競選德州檢察長，勁敵包括川普支持的現任檢察長帕克斯頓，父輩不忍家族從此政壇沒落，總統伯父和州長父親分別捐款10萬、2.5萬，投入這場共和黨提名初選戰。

現年45歲的喬治‧布希2014年輕鬆贏得德州土地廳廳長選舉，檢察長之爭不但考驗他個人的政治實力，也考驗布希家族長達50年來在美國政壇的影響力。

他28日在奧斯汀一家釀酒廠外跑行程時，向選民保證讓邊境安全，會大力支持警察，口頭上不提川普的名字，競選文宣上卻印著自己和川普的合照，雖然川普嘲笑過他父親，領導共和黨時把布希家族排擠在外，這場競選也不支持他。

共和黨在德州往右傾的勢頭，不但從川普影響力可看出，布希的三名檢察長職位競爭人的政見，也露出端倪：帕克斯頓說確認兒童變性並予照護，無異「虐待」兒童。另兩位參選人，包括聯邦眾議員葛默特(Louie Gohmert )和德州高等法院法官古茲曼(Eva Guzman)連承認拜登勝選都不肯。

布希是否有辦法拿到挺川保守派共和黨和「傳統共和黨」員的票，這場初選結果，將會給出答案。他如果沒辦法戰到第二輪過半數選票的最後對決，顯示多數德州選民可能，不在乎布希這個名號了。

上週在辯論會上，古茲曼不客氣的教訓布希，以為靠家族名號就選得上檢察長，「喬治啊，我也在選，你一定氣瘋了，真抱歉啊。我知道，你以為檢察長非你莫屬。」

更不在乎布希，也是四人賽中唯一獲得川普加持的帕克斯頓。帕克斯頓不但對聯邦調查局查他貪腐弊案嗤之以鼻，還罵檢舉他的兩位副手「可能自己就是罪犯。」

前總統伯父和前州長父親在德州共和黨初選後期，分別捐款給喬治‧布希競選，身為後輩的布希，也很客氣地向伯伯請教選戰策略，還說，若能戰到第二輪，可能會請長輩出來幫忙拉票。

｢不論在德州或在白宮，大家對我家族的印象都很好。」他說，「不過這場提名戰是德州的地方事務，要點是德州的未來。」

德州 共和黨 川普

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