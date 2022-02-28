保守派陣營民調 總統大選提名 川普支持率最高

前總統川普在「保守派政治行動會議」(CPAC)的2024總統候選人非正式民調上，以59%的支持率領先黨內群雄。圖為川普26日在CPAC發表演講。(美聯社)

前總統川普 在重要的「保守派政治行動會議」(CPAC)的2024總統候選人非正式民調 上，以59%的支持率領先黨內群雄，佛州州長德桑提斯28%居次，前國務卿龐培歐2%第三；川普的支持率顯示他依然宰制共和黨 ，很可能2024年再戰白宮。

國家廣播公司新聞網(NBC News)27日報導，CPAC民調雖不正式，方法也不科學，但被視為共和黨有志挑戰總統提名人的初期支持度評估；相形CPAC去年民調，川普的支持率上升約4個百分點，幅度不算大。

川普在共和黨各式假想民調中，一直所向無敵；相形下，華盛頓郵報及美國廣播公司新聞網(ABC News)的聯合民調指出，拜登總統的施政滿意度已下跌到37%，創該民調以來最低。

大多數共和黨圈內人估計，2024年共和黨黨內總統候選人初選，會成為川普的「加冕大會」，無人敢攖川普鋒銳；川普聲勢若能維持下去，按理2024年將與拜登再度對決。

德桑提斯在共和黨民調中一直僅次於川普，CPAC民調中也不例外，取得28%的支持，比去年上升約7個百分點。CPAC在德桑提斯的故鄉佛州舉行，他在共和黨內也頗受愛戴；前國務卿龐培歐雖名列第三，但支持率寒酸。

川普26日在CPAC發表演講，台下讚美聲響亮如雷，民調支持率又如此之高，沒人敢質疑右派對川普的熱愛。

川普的民調專家麥克勞林(John McLaughlin)指出，支川支持率如此之高，不論黨內提名還是總統普選，他認為別人都很難選；但麥克勞林表示不敢揣測川普的計畫。

另位川普謀士指出，只要共和黨在期中選能斬獲國會參、眾兩院任何一院的多數席次，那麼川普再戰總統的機率就空前無比，可能在2023年初就宣布；目前民調指出，共和黨期中選很可能告捷。

這位不願具名的謀士指出，川普很投入，也做好準備，心中沒雜念作梗；CPAC演講只是他的暖身之作，接下來會賣力幫忙打選戰，嚴格來講是先戰2022，但2024也存乎心中。