NBC爆料「美國將對俄軍發動網攻」 國安會否認

俄羅斯入侵烏克蘭，白宮國家安全會議否認美國情報單位正在考慮對俄軍發動網路攻擊。圖為負責網路與新興科技的副國安顧問紐柏格回答記者問題。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭，「國家廣播公司」(NBC)引述四名消息人士報導，政府情報單位正在考慮對俄軍發動網路攻擊，癱瘓俄軍在烏國的作戰能力；惟白宮國家安全會議(NSC)否認此事。

消息人士表示，情報單位及軍方向拜登 總統擬具的可行網路攻擊手段，包括癱瘓俄軍網路、關閉發電廠、干擾鐵路運輸等，癱瘓俄軍在烏國的作戰能力，堪稱「前所未見」的手段。一名消息人士就說：「你可以讓火車慢下來，也可以讓它出軌。」

消息人士表示，擬具的措施旨在「癱瘓」而非「破壞」，而且對物而不對人，還未達到「美國對俄羅斯發動戰爭」的地步。消息人士還說，目前官員正在討論相關措施的適法性。

國安會發言人霍恩(Emily Horne)否認此事，說這些報導「立論不足」，「無法呈現任何真正在討論中的事情」；消息人士則表示，呈給拜登的可行反制手段範圍甚廣，從無關痛癢到雷厲風行都有。

消息人士表示，政府對此網攻構想的看法「非常分歧」，一派擔心讓情勢升級，重演殖民油管(Colonial Pipeline)事件，一派則主張對俄羅斯強硬；儘管主張網攻一派的主張是「嚴肅而有組織，但不會嚴厲到鼓勵普亭採舉更激烈的手段。」

部分資安 專家認為，對俄發動網攻必然讓緊張形勢升級；資安組織Silverado Policy Accelerator資安專家阿爾佩洛維奇(Dmitri Alperovitch)說，這是讓形勢「令人戰慄的升級」，互相摧毀對方的關鍵基礎設施仍會將兩國拖入戰爭。

消息人士也承認，如果美國對俄羅斯採取任何作為，那他們也能夠以牙還牙；但是資安專家也說，其實美國多年來一直在防範中國、俄國或其他勢力發動網路攻擊。

戰略與國際研究中(CSIS)資安專家路易斯(James Lewis)表示，網路終會成為新武器，成為戰爭時的可行手段；資安公司Fortress Information Security副總科弗切斯科(John Cofrancesco)則表示，現在開始，大家應該要把網路視為武器的一種。