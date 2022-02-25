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麥卡錫走鋼索 爭取共和黨各派支持 意在「眾院議長」

記者顏伶如／綜合報導
眾院少數黨領袖麥卡錫一方面拉攏共和黨主流派，同時又為主張國會暴亂是合理手段的黨內極端派辯護，目標在於爭取成為下屆眾院議長。(美聯社)
眾院少數黨領袖麥卡錫一方面拉攏共和黨主流派，同時又為主張國會暴亂是合理手段的黨內極端派辯護，目標在於爭取成為下屆眾院議長。(美聯社)

紐約時報24日報導，國會眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一方面拉攏共和黨主流派，同時又為主張國會暴亂是合理手段的黨內極端派辯護，如同在走政治鋼索，目標則在於爭取成為下屆眾院議長。

共和黨若在今年11月期中選舉取得眾院多數席次，身為共和黨眾院黨團領袖的麥卡錫，就必須凝聚全黨共識並結合金主實力，還要讓中間偏右的傳統主義者及沉默低調的保守派人士都願意相挺。

報導分析，麥卡錫還需要爭取的一支派系，規模雖小，勢力卻極為龐大，那就是進靠前總統川普、希望共和黨由川普當家的黨內極端主義者；共和黨挺川勢力對於黨內主流派向來抱持懷疑，甚至公開展現敵意，而麥卡錫則靠黨內主流派崛起。

麥卡錫主掌共和黨眾院黨團後，共和黨政治生態已出現變化，在鞏固個人勢力的過程裡，他讓黨內極右派邊緣分子得以壯大，把自己的政治前途也綁在一起。

將角逐華盛頓州共和黨聯邦眾議員黨內初選的肯特(Joe Kent)便說：「過去的時空環境裡，找麥卡錫一樣的人當領導是有道理的，可是我們在眾院需要有新的領導階層。」

肯特將挑戰的現任共和黨籍華州聯邦眾議員潔米‧波特勒(Jaime Herrera Beutler)在川普因國會暴亂二度遭彈劾時，是投票贊成彈劾的10名共和黨眾議員之一。

肯特說，麥卡錫習慣於舊時代窠臼，「但我們的任務應該是阻撓及糾舉，而不是取得協議」。

一名共和黨籍聯邦眾議院匿名接受紐時訪問表示，麥卡錫積極運作確保繼續掌權，可是黨內某些成員已經變得非常極端，麥卡錫的黨內勢力受到牽連，變得不穩。

報導指出，目前麥卡錫投注大量時間企圖影響川普，每隔一周便與川普通話或見面，同行的還有麥卡錫首席政治助理、川普任內的白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)。

不過，川普現任及前任助理則透露，川普與麥卡錫的關係雖然友善，但川普卻認為麥卡錫忠誠度不夠，對於共和黨在期中選舉應該推派哪些候選人，兩人看法也不一致；消息人士說，麥卡錫心知肚明，自己對川普的影響力十分有限，但卻沒有放棄嘗試。

共和黨 川普 眾院

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