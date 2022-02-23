聯邦最高院駁回上訴 川普阻白宮檔案曝光最後希望落空

前總統川普向最高法院提出上訴，聲稱任內白宮紀錄不應交給眾院調查人員，最高法院22日上午裁定駁回。(美聯社)

路透22日報導，前總統川普 企圖阻撓眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)取得白宮 檔案的各種手段，遭到聯邦最高法院終結。川普向最高法院提出上訴，聲稱任內白宮紀錄不應交給眾院調查人員，最高法院22日上午裁定駁回。

聯邦最高法院22日裁定駁回川普上訴，未簽署的簡短裁決未附意見書。

川普先前就曾向最高法院提出緊急動議，要求法院禁止國家檔案館(National Archives)將川普任內白宮檔案交給眾院國會暴動調查委員會。最高法院裁定出爐後，國家檔案館旋即在數小時之內，開始分批將資料提供給眾院委員會。

路透報導分析，川普與挺川陣營透過各種方式，企圖阻止與國會暴動有關的白宮紀錄曝光，包括川普任內的白宮行程表、電話紀錄、電子郵件與其他眾院調查委員會研判有助於釐清2021年1月6日國會暴動真相的資料。然而，最高法院22日的裁定，等於為川普層出不窮的阻撓手段畫下句點，接下來川普再也沒有上訴管道。

先前川普聲稱擁有行政特權(executive privilege)，任內白宮檔案應列為保密，但這項訴訟策略先前已被聯邦法院拒絕。

對於調查行動何時結案，眾院國會暴動調查委員會並未擬訂截止期限。不過，委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)先前表示，希望能在今年初春完成調查工作。

另外，川普任內的前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、前川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)、川普法律顧問伊士曼(John Eastman)，都各自為了挑戰眾院國會暴動調查委員會而提告。