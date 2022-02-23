我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

聯邦最高院駁回上訴 川普阻白宮檔案曝光最後希望落空

記者顏伶如╱綜合報導
前總統川普向最高法院提出上訴，聲稱任內白宮紀錄不應交給眾院調查人員，最高法院22日上午裁定駁回。(美聯社)
前總統川普向最高法院提出上訴，聲稱任內白宮紀錄不應交給眾院調查人員，最高法院22日上午裁定駁回。(美聯社)

路透22日報導，前總統川普企圖阻撓眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)取得白宮檔案的各種手段，遭到聯邦最高法院終結。川普向最高法院提出上訴，聲稱任內白宮紀錄不應交給眾院調查人員，最高法院22日上午裁定駁回。

聯邦最高法院22日裁定駁回川普上訴，未簽署的簡短裁決未附意見書。

川普先前就曾向最高法院提出緊急動議，要求法院禁止國家檔案館(National Archives)將川普任內白宮檔案交給眾院國會暴動調查委員會。最高法院裁定出爐後，國家檔案館旋即在數小時之內，開始分批將資料提供給眾院委員會。

路透報導分析，川普與挺川陣營透過各種方式，企圖阻止與國會暴動有關的白宮紀錄曝光，包括川普任內的白宮行程表、電話紀錄、電子郵件與其他眾院調查委員會研判有助於釐清2021年1月6日國會暴動真相的資料。然而，最高法院22日的裁定，等於為川普層出不窮的阻撓手段畫下句點，接下來川普再也沒有上訴管道。

先前川普聲稱擁有行政特權(executive privilege)，任內白宮檔案應列為保密，但這項訴訟策略先前已被聯邦法院拒絕。

對於調查行動何時結案，眾院國會暴動調查委員會並未擬訂截止期限。不過，委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)先前表示，希望能在今年初春完成調查工作。

另外，川普任內的前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、前川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)、川普法律顧問伊士曼(John Eastman)，都各自為了挑戰眾院國會暴動調查委員會而提告。

川普 白宮 眾院

上一則

回應國情咨文 共和黨推愛州州長上陣 反擊拜登防疫政策

延伸閱讀

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」
川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光

最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光
拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態

拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態

熱門新聞

郭文貴15日向康州橋港聯邦破產法院申請破產，申請書上明列所剩資產僅5至10萬元，債務卻高達1到5億元。(路透)

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

2022-02-16 20:01
包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食

2022-02-19 20:20
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

2022-02-15 11:11
18歲少女艾莫琳·阮(右)2019年在科羅拉多州診所接受隆胸手術而死亡，警方日前逮捕52歲的整形外科醫生喬佛里·金(左)，並提出一級嚴重攻擊和刑事過失殺人的指控。(CBS電視台截圖)

亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

2022-02-19 10:16
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

2022-02-18 09:23
美國脫口秀演員海瑟（HEATHER McDonald）。圖／翻攝自IG @heathermcdonald

脫口秀演員諷「得不到新冠」即倒地 觀眾笑畢驚覺出事

2022-02-16 13:08

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創