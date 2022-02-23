回應國情咨文 共和黨推愛州州長上陣 反擊拜登防疫政策

愛阿華州州長雷諾茲將在3月1日拜登總統發表國情咨文後，代表共和黨發表回應。(美聯社)

國會兩院共和黨 領袖22日宣布，已挑選愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)作為共和黨回應拜登總統3月1日國情咨文之人選；由於雷諾茲保守派立場鮮明，反對強制戴口罩 即接種疫苗等措施，預料將會著重於防疫 政策向拜登的國情咨文反擊。

據報導，雷諾茲是全美第一個全面恢復實體教學課程的州長，並且在前總統川普任內，不顧白宮新冠肺炎特別工作小組的反對，多次公開質疑戴口罩及打疫苗對疫情防控的幫助，主張政府的任何強制措施均違反人民自由權利；政府應該做的是提供充足資訊供民眾自行選擇防疫措施，而非以公共利益為名一律以行政命令侵犯民眾自由。

由於雷諾茲反強制防疫措施立場鮮明，這種特質正是共和黨急於向民眾說明「共和黨的防疫政策比民主黨好」的例證；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)就說：「防疫的同時雷諾茲沒有忘記『保護人民自由』的常識，拜登總統和執政團隊成員應該學學人家她是如何防止疫情的。」

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也指出，華盛頓當局「災難性的防疫政策」已被全國各州「真正的領導人」所抵制，並稱讚雷諾茲：「像雷諾茲這樣尊重民眾自由選擇而非強硬的封鎖政策，才能同時兼顧防疫與經濟發展。」

雖然全美各地疫情已出現明顯反轉，數周以來平均每日確診人數穩定下降，各州防疫措施逐漸放寬，連華府特區都將在3月1日取消要求室內集會戴口罩的強制措施，不過國會兩院仍要求所有參加3月1日國情咨文的議員必須戴N95或KN95的口罩。