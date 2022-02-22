大法官提名 拜登月底公布人選 保證力推非裔女性

拜登總統開始約談大法官可能人選。圖為被提名呼聲高的人選之一、南卡羅納州聯邦地區法院法官茱莉安娜‧柴爾茲。(美聯社)

據華爾街日報(WSJ)報導，知情人士指拜登 總統近日已著手約談幾位大法官 人選，替補即將退休的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)；雖然消息來源拒絕透露與總統會晤的人選有誰，但拜登曾強調，這次將會提名 一位非裔女性進入最高法院。

拜登在本月初曾公開自己心目中的候選人全為非裔女性，包括2021年才被提名為哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官的凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)、45歲的加州高等法院法官萊昂德拉‧克魯格(Leondra Kruger)、以及來自南卡羅納州的聯邦地區法院法官茱莉安娜‧柴爾茲(Julianna Michele Childs)。

拜登總統開始約談大法官可能人選。圖為被提名呼聲高的人選之一、加州高等法院法官萊昂德拉‧克魯格。(美聯社)

另外，有線電視新聞網(CNN)也在21日報導，拜登已展開大法官人選的約談程序；白宮官員證實拜登將會在本月底宣布提名，正好趕在3月1日的美國總統國情咨文演說前。

拜登在擔任聯邦參議員的期間，也曾任參院司法委員會主席，多次參與過最高法院大法官的提名程序；對於自己的提名人選，拜登也相當有信心能獲得部分共和黨人的支持。

本月拜登接受國家廣播公司(NBC News)訪問時曾表示，大法官提名「並非意識形態的選擇」，而是希望能找到一位與布萊爾特質匹配的人選，包括「思想開放，對憲法有充分的了解，且與主流釋憲的立場一致」。

近幾周拜登持續與兩黨國會議員就大法官提名磋商，會晤多名參院司法委員會的民主黨成員和主席德賓(Dick Durbin，伊利諾斯州)，以及共和黨籍資深成員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)。

今年高齡83歲的布萊爾於1994年獲得民主黨籍前總統柯林頓(Bill Clinton)的提名，擔任大法官長達28年的他在上個月宣布退休。

前總統川普任內提名三位保守派大法官，使得目前的最高法院呈現保守派6比3的優勢；華爾街日報形容，拜登的人選將會為最高法院日後數十年的日子帶來一位更年輕的自由主義者。