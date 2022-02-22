最高法院歷屆任職大法官 他+她，都是第一次

馬歇爾在1967年成為最高法院第一位非裔大法官。(美聯社)

聯邦最高法院大法官 布萊爾(Stephen Breyer)上月27日宣布退休後，拜登總統宣布將提名 第一位非裔 女性大法官；「美聯社」在報導中回顧最高法院過去以來的「第一次」，以及這些大法官們的心路歷程。

布蘭迪斯在1916年成為最高法院第一位猶太裔大法官。(美聯社)

最高法院過去比較受矚目的「第一次」，包括1836年托尼(Roger B. Taney)成為第一位天主教徒大法官；1916年，布蘭迪斯(Louis Brandeis)成為第一位猶太裔大法官；1967年，馬歇爾(Thurgood Marshall )成為第一位非裔大法官；1981年，歐康納(Sandra Day O'Connor)成為第一位女性大法官；2009年，薩多馬友(Sonia Sotomayor)成為第一位西語裔大法官，也是第一位少數族裔出身的女性大法官。

歐康納在1981年成為最高法院第一位女性大法官。(美聯社)

薩多馬友在2009年成為最高法院第一位西語裔大法官。(美聯社)

最高法院史上第五位女性大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)曾說，剛就任這個職位就像是「所有人在盯著你如何學騎腳踏車」，要耗費很多力氣才能適應這一切；歐康納則曾說，她不怕成為第一位女性大法官，但是她依然非常緊張，因為她「不希望成為最後一名女性大法官」，若她做得不好，就可能會發生這樣的事情。

如果是第一位非裔女性大法官，外界檢視的眼光、自身面臨的壓力勢必將大於兩位前輩；哈佛大學甘迺迪政府學院政治學者馬雅·森(Maya Sen)表示，她一定得表現得非常完美，才能力壓所有外界的批評。

歐康納、薩多馬友創造的「第一次」，都曾經讓兩人接到如雪片般的抗議、甚至載有粗言穢語的信件。

薩多馬友2018年時曾說，身為女性，有歐康納、最高法院第二位女性大法官金斯柏 (Ruth Bader Ginsburg)等人為榜樣，但若是少數族裔女性就不是如此了，這確實讓她感到壓力沉重、責任巨大。

薩多馬友還說，當她得到提名的消息傳出之後，一些文章暗指她可能在才智及道德上都無法勝任大法官，讓她「深受打擊」，甚至一度考慮拒絕接受提名，直到她的朋友跟她說，他的八歲女兒需要一個榜樣之後，她才選擇留下來。

目前拜登尚未確定提名人選，但是承諾人選的適格性、品行、經歷等，絕對會是無與倫比。