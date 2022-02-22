科州首位出櫃州長 批共和黨反LGBTQ政策「撕裂美國」

全美第一位公開出櫃並當選的科羅拉多州長州長波利斯。(美聯社)

作為全美第一位公開出櫃並當選的州長，民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)日前公開表示，共和黨 人在各地推出各種歧視 男女同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒(LGBTQ )的政策是非美國的做法。

波利斯20日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，共和黨人在全國範圍內推出的反LGBTQ政策，對全國LGBTQ群體的青少年戕害猶深，不少人因此與家庭的關係出現無法彌補的裂痕，這正是這些反LGBTQ政策撕裂美國社會造成的結果。

「當LGBTQ青年發現自己成為政治人物攻訐的對象時，當然會感到焦慮、憂鬱。」波利斯說：「如果共和黨不能支持一個『多元的』美國，最終一定會傷害到自己。」

事實上，根據今日美國報(USA Today)報導，2022年不到兩個月，全美就推出至少150個歧視LGBTQ族群的法案；如佛羅里達州不只禁止公立學校教師在課堂上討論性傾向與性別認同，甚至還被賦予當認為某個學生是LGBTQ族群時，有告知該名學生家長的義務，此種「強迫出櫃」的法案，給許多LGBTQ青年非常大的心理壓力。

根據晨間諮詢(Morning Consult)與「崔佛生命線」(Trevor Project)的一項聯合調查顯示，自認為LGBTQ族群的學生中，85%的人對於這些法案「深感不安」；崔佛生命線指出，佛州法案的通過等同要孩子們永遠把自己鎖在深櫃之中，連向「老師」這樣一個本應受學生信任的角色都不能透露自己是LGBTQ的心裡話。

邁阿密兒科心理學家娜塔夏．包洛斯(Natasha Poulopoulos)表示，能在「安全開放的空間」討論性與性別議題，「實際上能降低自殺企圖」；她說：「這不是要鼓勵孩子積極談性，而是要讓他們思考內心感覺，可能受到哪一方吸引，並讓他們知道討論這些事情並無不可」。