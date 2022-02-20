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國會暴動 川普挨告3案 法官裁定立案：無總統豁免權

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普近日官司連連受挫。(美聯社)
前總統川普近日官司連連受挫。(美聯社)

華府特區聯邦法院法官梅塔(Amit Mehta)18日裁定，前總統川普因為2021年1月6日國會暴動事件而挨告的三件民事訴訟均可繼續進行，因為川普並未享有豁免權，在這些案件中的發言也不受憲法第一修正案保護。

梅塔裁定川普挨告的三件民事訴訟均可立案，代表了身為原告的數名國會議員及國會警察，將有機會循法律途徑要求川普提供資料，說明他在挺川群眾攻占國會大廈當天，究竟扮演何種角色。如果最後川普敗訴，後果則可能面臨財務賠償。

過去一周，川普的司法難題紛紛浮現。對於川普集團(Trump Organization)遭控涉嫌詐騙，紐約法官本周稍早裁定，川普必須回答調查人員詢問。國家檔案館(National Archives)官員也說，川普擅自將國家安全機密文件從白宮帶到佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。

三件民事訴訟都是在2021年遞狀，川普被控與私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)、川普長子小唐納‧川普( Donald Trump Jr.)、極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)等串通，散布關於2020年大選的不實訊息，導致暴徒在1月6日攻占國會。

梅塔裁定「驕傲男孩」、「守誓者」被告身分成立，不過撤銷了朱利安尼及小唐納‧川普的被告身分。

在其中一起訴訟裡，共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)同樣列在被告之列。不過，梅塔18日表示，會考慮為布魯克斯撤案。布魯克斯則說，已經向梅塔提出聲請，希望在訴訟中以聯邦政府代理人的角色，繼續列為被告。

今年1月間，在一場歷時5小時的聽證會上，川普辯護律師團在庭上指出，川普應該享有避免遭到民事訴訟的豁免權，因為1月6日當天暴徒攻占國會大廈之前，川普在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說時，身分為美國總統。

川普辯護律師團在聽證會上也說，川普1月6日演說內容應該受到憲法第一修正案言論自由保障。川普在演說中要台下支持者「拚命抗戰」(fight like hell)，但同時勸告群眾要保持和平、要有愛國心。

川普 華府特區 小唐納

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