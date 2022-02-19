拜登擬放寬川普政策 移民領福利仍可申請身分

國安部擬推出新規，修改名為「公共負擔」的限縮移民政策。圖為國安部長梅奧卡斯。(美聯社)

前總統川普 任內對使用社會福利計畫的移民祭出限制，申請入籍時可能面臨困難；拜登政府擬推出新規，修改名為「公共負擔 」(public charge)限縮移民政策。紐約時報分析，拜登政府新版規定上路實施後，將讓未來政府難以恢復川普執政期間的「公共負擔」政策。

紐約時報分析，某些移民權益倡議人士批評拜登總統，執政第一年對鬆綁川普時期移民限縮政策做得不夠；雖然「公共負擔」限制已於去年暫停，但移民權益倡議人士說，希望申請綠卡的民眾仍然擔心，曾經使用社會福利，例如曾經看病或接種新冠疫苗，恐將都無法取得永久居留權。

有線電視新聞網(CNN)報導指出，對於修改川普政府的「公共負擔」規定，拜登政府計畫先檢討當事人日常生活哪些項目仰賴聯邦政府補助，曾經使用糧食券、住房補助等福利，在申請入籍過程中將不列為對當事人不利的條件。

根據提案內容，國土安全部將考慮援引貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)計畫為移民提供現金補助，並以政府預算提供長期安置。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)17日發表聲明指出：「2019年推出的公共負擔政策，並不符合我們國家的價值觀。」

1996年頒布的現行規定，「公共負擔」定義為「主要依賴」(primarily dependent)政府補助過生活的民眾，也就是政府補助占個人收入一半以上，界定項目以現金福利為主，例如貧困家庭臨時援助、社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)等。

川普政府將「公共負擔」定義範圍擴大，把聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、糧食券(food stamps)、住房補貼等更多社會福利項目也包括在內。紐約時報報導，研究人員發現，川普的「公共負擔」政策讓許多移民家庭 嚇到完全退出社會福利計畫，就算育有兒女為美國公民，或者使用的社福計畫並不會影響入籍資格也一樣。