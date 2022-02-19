俄勒岡最高法院：長年住紐約 紀思道沒資格參選州長

前紐約時報專欄作家紀思道參選俄勒岡州長選舉，俄勒岡州最高法院裁定，他不符合參選的居民居住資格，無權參加今年11月的州長選舉。(美聯社)

俄勒岡州 最高法院17日裁定，紐約時報 專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)不符合參選州長的居民居住資格，無權參加今年11月的州長選舉。

今年1月初，俄勒岡州州務卿費根(Shemia Fagan)宣布，大量證據顯示，紀思道長年住在紐約，不符合參加俄勒岡州公職選舉的居住資格，無法角逐州長。

紀思道後來向法院上訴，俄勒岡州最高法院17日的判決，則與先前費根的決定相同。

62歲的紀思道出生於芝加哥，成長於俄勒岡州亞姆希爾(Yamhill)，雙親都是波特 蘭州立大學(Portland State University)教授；不過，紀思道長達37年的記者生涯都在紐約工作，2021年10月宣布參選俄勒岡州州長時，仍擔任紐約時報專欄作家。

俄勒岡州最高法院在裁決書中寫道，紀思道可以聲請再議(reconsideration)；紀思道則表示，不會再有下一步司法動作。

在17日的推特發文中，紀思道表示，對於俄勒岡州最高法院裁定「非常失望」。

他在推文中寫道：「我的名字不會出現在選票上，但我不會放棄我們的州。我知道我們可以過得更好。我會持續努力幫助有困難的民眾，那些缺乏機會與希望的人民。」

根據俄勒岡州州法，參選州長的候選人必須於選舉之前在俄勒岡州內居住至少三年。費根裁定紀思道不符參選資格的原因為，直到2020年底之前，紀思道都住在紐約，而非俄勒岡州。紀思道則向法院指出，自己在俄勒岡州長大，在亞姆希爾郡(Yamhill County)持有房地產，自認為土生土長的俄勒岡人，雖然在紐約上班工作，但一直都還是俄勒岡州居民。