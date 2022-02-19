期中選舉壓力？拜登改口「庶民通膨痛苦，感同身受」

拜登總統對通膨的看法有很大改變，承認「從每加侖汽油到每一條麵包」價格都上漲，對一般家庭造成巨大衝擊。圖為賓州一加油站顯示的汽油價格。(美聯社)

拜登 總統對物價上漲的看法，最初認為「很快會過去」，後來感受到年底期中選舉的選票壓力，態度變化很大，預計在3月1日的國情咨文中，將表達「深感、理解」通膨對庶民造成的痛苦。

去年7月，通膨率達13年來新高，拜登說物價上漲只是「暫時」的，很快會過去；到了9月，他仍認為「證據顯示，油價 很快會下降，卻沒有」，保證會「設法降低」油價；他在11月終於承認「從每加侖汽油到每一條麵包」價格上漲，就算薪資也增加，對一般家庭仍造成巨大衝擊，「很令人擔心」。

他的態度轉變，部分來自民主黨 從政人員給他的壓力：物價上漲會吃掉民主黨的選票，今年的期中選舉，參眾兩院的多數黨地位可能不保。

白宮官員告訴民主黨議員，拜登的國情咨文會談到他「感覺也理解」40年來最高通膨率對人民造成的痛苦。

共和黨人譏笑拜登態度轉變的「太晚也太少」，繼續大幅度地強調通膨之害，看準了主打這一點，就可增加奪回國會主導權的選票。

共和黨參議員甘迺迪(路易斯安納州)說，美國人有錢第一件事就是趕快把油箱加滿，「我不確定拜登總統了不了解這點。」

昆尼別克大學最新民調指出，27%選民最關切的就是通膨，通膨的重要性與迫切性遠超過移民問題和新冠疫情。這兩大問題，各有12%和10%選民列為「最急迫」事項。

曾任歐巴馬總統顧問的艾哲洛(David Axelrod)說，在拜登主政下，失業率降，經濟成長，都是事實，但成長得很不對稱，人民感受不到成長的好處。

他說，跟人民打開天窗說亮話，告訴他們「我們當今的處境，提出給人民希望的理由」，比美化既有的成就好。

民主黨眾議員馬洛尼(Sean Patrick Maloney，紐約州)說，沒法把日用品和三餐食物和汽油價格降下來，就是一大問題，「執政，不要找藉口。我們得多加把勁！」