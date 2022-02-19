我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

期中選舉壓力？拜登改口「庶民通膨痛苦，感同身受」

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統對通膨的看法有很大改變，承認「從每加侖汽油到每一條麵包」價格都上漲，對一般家庭造成巨大衝擊。圖為賓州一加油站顯示的汽油價格。(美聯社)
拜登總統對通膨的看法有很大改變，承認「從每加侖汽油到每一條麵包」價格都上漲，對一般家庭造成巨大衝擊。圖為賓州一加油站顯示的汽油價格。(美聯社)

拜登總統對物價上漲的看法，最初認為「很快會過去」，後來感受到年底期中選舉的選票壓力，態度變化很大，預計在3月1日的國情咨文中，將表達「深感、理解」通膨對庶民造成的痛苦。

去年7月，通膨率達13年來新高，拜登說物價上漲只是「暫時」的，很快會過去；到了9月，他仍認為「證據顯示，油價很快會下降，卻沒有」，保證會「設法降低」油價；他在11月終於承認「從每加侖汽油到每一條麵包」價格上漲，就算薪資也增加，對一般家庭仍造成巨大衝擊，「很令人擔心」。

他的態度轉變，部分來自民主黨從政人員給他的壓力：物價上漲會吃掉民主黨的選票，今年的期中選舉，參眾兩院的多數黨地位可能不保。

白宮官員告訴民主黨議員，拜登的國情咨文會談到他「感覺也理解」40年來最高通膨率對人民造成的痛苦。

共和黨人譏笑拜登態度轉變的「太晚也太少」，繼續大幅度地強調通膨之害，看準了主打這一點，就可增加奪回國會主導權的選票。

共和黨參議員甘迺迪(路易斯安納州)說，美國人有錢第一件事就是趕快把油箱加滿，「我不確定拜登總統了不了解這點。」

昆尼別克大學最新民調指出，27%選民最關切的就是通膨，通膨的重要性與迫切性遠超過移民問題和新冠疫情。這兩大問題，各有12%和10%選民列為「最急迫」事項。

曾任歐巴馬總統顧問的艾哲洛(David Axelrod)說，在拜登主政下，失業率降，經濟成長，都是事實，但成長得很不對稱，人民感受不到成長的好處。

他說，跟人民打開天窗說亮話，告訴他們「我們當今的處境，提出給人民希望的理由」，比美化既有的成就好。

民主黨眾議員馬洛尼(Sean Patrick Maloney，紐約州)說，沒法把日用品和三餐食物和汽油價格降下來，就是一大問題，「執政，不要找藉口。我們得多加把勁！」

拜登 民主黨 油價

上一則

民調：7.1%成年人自認是LGBTQ Z世代為增加主力

下一則

拜登擬放寬川普政策 移民領福利仍可申請身分

延伸閱讀

頻喊「狼來了」力阻俄出兵烏克蘭 華府甘冒失信風險

頻喊「狼來了」力阻俄出兵烏克蘭 華府甘冒失信風險
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
中國涉新疆種族滅絕 奧運贊助商Airbnb默不作聲

中國涉新疆種族滅絕 奧運贊助商Airbnb默不作聲
參院通過臨時開支案送拜登簽署 聯邦政府免停擺

參院通過臨時開支案送拜登簽署 聯邦政府免停擺

熱門新聞

郭文貴15日向康州橋港聯邦破產法院申請破產，申請書上明列所剩資產僅5至10萬元，債務卻高達1到5億元。(路透)

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

2022-02-16 20:01
美國疾病防治中心正在重訂從戴口罩指南到檢測規定等所有相關規範。（路透）

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

2022-02-13 18:26
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

2022-02-15 11:11
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

2022-02-18 09:23
美國脫口秀演員海瑟（HEATHER McDonald）。圖／翻攝自IG @heathermcdonald

脫口秀演員諷「得不到新冠」即倒地 觀眾笑畢驚覺出事

2022-02-16 13:08
1994年，王乾和爸媽在紐約布魯克林的家中。(王乾提供)

世界OnAir／從無證客到律師 華裔作家王乾回憶錄暢銷

2022-02-15 16:16

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議