霸凌下屬 白宮首席科學家蘭德道歉不夠…請辭

拜登總統的科學顧問暨科技政策辦公室主任蘭德，遭屬下投訴，且調查證據也顯示，他曾霸凌部屬，不尊重自己的員工。(美聯社)

白宮 首席科學家蘭德(Eric Lander)違反白宮「職場安全與互敬政策」證據確鑿；儘管當局對他勸誡後一度讓蘭德留職，但是他仍在7日晚間決定，在道歉並在承認過去的錯誤後請辭。

一度為不開除蘭德的決定護航的白宮發言人莎奇表示，拜登 總統已欣然接受蘭德的辭職信，並相信他仍會在科學上做出貢獻。

去年，拜登總統的科學顧問暨科技政策辦公室主任蘭德，因屬下投訴，受到內部調查，結果確有證據，證明他曾霸凌部屬，不尊重自己的員工。

調查結論顯示，蘭德違背了拜登上台第一天的指示：團隊成員待人處事要「誠信、高尚」，對同事不敬者，一經發現，「當場開除。」

莎奇說，白宮資深官員已和蘭德當面討論過他的待人及管理作風，「對這些行為進行完整調查後，已有結論，白宮資深官員直接告訴蘭德博士，他的行為不適當，需予改進，今後他是否遵照指示改進，白宮會追蹤監視。」

莎奇強調，「總統對我們大家講得非常透徹明白，他對自己和幕僚有高度期待，大家應該創造互相尊敬的工作環境。」

既然如此，記者追問她，為什麼蘭德還幹得下去，不用走人？她說，拜登政府處理職場申訴，「程序」就是如此。

白宮表示，整個檢討包括蘭德本人和科技辦都得採取某些改正行動；白宮又表示，檢討並未發現「可信的證據」，證明本案有性別歧視 情事，把原提訴人調遷他職，「尚稱適宜」。

蘭德4日對辦公室全體同仁承認「以不尊敬或羞辱人的語氣對同仁說話」，並向他們道歉；他說：「我為自己的行為深感抱歉，我特別要向我惡劣對待過，或現場的同仁道歉。」

蘭德是拜登親手提拔為內閣閣員級的官員，上周拜登發表抗癌大計畫時，就在拜登身邊，甚為顯眼。

蘭德是數學家、分子生物學家，也是麻省理工學院與哈佛大學「大面向研究中心」(Broad Institute)創辦人暨首任主管。被稱為「生命之書」的第一篇人類基因詳細圖譜論文，領銜作者就是他。