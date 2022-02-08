我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

霸凌下屬 白宮首席科學家蘭德道歉不夠…請辭

記者張聲肇、編譯洪毅／綜合報導
拜登總統的科學顧問暨科技政策辦公室主任蘭德，遭屬下投訴，且調查證據也顯示，他曾霸凌部屬，不尊重自己的員工。(美聯社)
拜登總統的科學顧問暨科技政策辦公室主任蘭德，遭屬下投訴，且調查證據也顯示，他曾霸凌部屬，不尊重自己的員工。(美聯社)

白宮首席科學家蘭德(Eric Lander)違反白宮「職場安全與互敬政策」證據確鑿；儘管當局對他勸誡後一度讓蘭德留職，但是他仍在7日晚間決定，在道歉並在承認過去的錯誤後請辭。

一度為不開除蘭德的決定護航的白宮發言人莎奇表示，拜登總統已欣然接受蘭德的辭職信，並相信他仍會在科學上做出貢獻。

去年，拜登總統的科學顧問暨科技政策辦公室主任蘭德，因屬下投訴，受到內部調查，結果確有證據，證明他曾霸凌部屬，不尊重自己的員工。

調查結論顯示，蘭德違背了拜登上台第一天的指示：團隊成員待人處事要「誠信、高尚」，對同事不敬者，一經發現，「當場開除。」

莎奇說，白宮資深官員已和蘭德當面討論過他的待人及管理作風，「對這些行為進行完整調查後，已有結論，白宮資深官員直接告訴蘭德博士，他的行為不適當，需予改進，今後他是否遵照指示改進，白宮會追蹤監視。」

莎奇強調，「總統對我們大家講得非常透徹明白，他對自己和幕僚有高度期待，大家應該創造互相尊敬的工作環境。」

既然如此，記者追問她，為什麼蘭德還幹得下去，不用走人？她說，拜登政府處理職場申訴，「程序」就是如此。

白宮表示，整個檢討包括蘭德本人和科技辦都得採取某些改正行動；白宮又表示，檢討並未發現「可信的證據」，證明本案有性別歧視情事，把原提訴人調遷他職，「尚稱適宜」。

蘭德4日對辦公室全體同仁承認「以不尊敬或羞辱人的語氣對同仁說話」，並向他們道歉；他說：「我為自己的行為深感抱歉，我特別要向我惡劣對待過，或現場的同仁道歉。」

蘭德是拜登親手提拔為內閣閣員級的官員，上周拜登發表抗癌大計畫時，就在拜登身邊，甚為顯眼。

蘭德是數學家、分子生物學家，也是麻省理工學院與哈佛大學「大面向研究中心」(Broad Institute)創辦人暨首任主管。被稱為「生命之書」的第一篇人類基因詳細圖譜論文，領銜作者就是他。

白宮 拜登 歧視

上一則

老爸非親爹 當年人工受孕手術烏龍 俄州女提告

下一則

侵犯隱私 國稅局停止線上開戶者辨臉系統

延伸閱讀

圖輯／金牌嬌點谷愛凌：我愛滑雪、我愛時尚、我愛朋友

圖輯／金牌嬌點谷愛凌：我愛滑雪、我愛時尚、我愛朋友
美如何支援烏克蘭挺住俄國壓力 北京、台北都在看

美如何支援烏克蘭挺住俄國壓力 北京、台北都在看
拜登政府二度軍售台灣 約1億元 含愛國者飛彈維護設備

拜登政府二度軍售台灣 約1億元 含愛國者飛彈維護設備
拜登會德國總理 保證新天然氣管道制裁俄羅斯

拜登會德國總理 保證新天然氣管道制裁俄羅斯

熱門新聞

前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14
CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

2022-02-02 22:48
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
美國動物研究指，可能不需要研發針對Omicron變種病毒的疫苗。(路透)

美對猴子研究發現 可能無需研發Omicron疫苗

2022-02-04 21:45
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
新墨西哥州聯邦參議員盧漢(Ben Ray Luján)。(美聯社)

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

2022-02-02 08:59

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回