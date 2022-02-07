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美議員梅絲 將「降落台灣共和國」漫畫掛在國會山莊

中央社／台北7日電
蠢羊將梅絲畫為一隻長髮、身著粉色西裝的老鷹，並為老鷹配上旁白「我到台灣共和國來訪問啦！」連代表台灣的黑熊也在遠方嚇一跳。取材自臉書
蠢羊將梅絲畫為一隻長髮、身著粉色西裝的老鷹，並為老鷹配上旁白「我到台灣共和國來訪問啦！」連代表台灣的黑熊也在遠方嚇一跳。取材自臉書

美國共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）去年隨團訪台，並於社群平台推文寫「降落台灣共和國」，漫畫家蠢羊將此繪成網路漫畫，梅絲看到後非常喜愛，還將蠢羊作品印出並張貼於辦公室外。

蠢羊今天向中央社記者分享，梅絲將圖輸出後，掛在國會山莊議員辦公室走廊，梅絲也將透過台灣駐美代表處將輸出的作品回贈給她。

蠢羊長期以漫畫關注時事議題，2020年因美國國會通過「台北法案」，讓她注意到法案通過前，原來國際上就有許多為台灣努力奔走的人，便開始以「動物國家」漫畫系列投入關注國際新聞行列，蠢羊的漫畫也曾被立陶宛外交部長轉發。

每個國家在「動物國家」漫畫系列中都有對應的擬人化動物，例如日本是柴犬，美國是老鷹。此次受梅絲關注的網路漫畫也正是「動物國家」系列畫作之一。梅絲去年11月同美國其他國會議員訪台，抵台時推文寫「降落台灣共和國」引發熱議。

蠢羊將梅絲畫為一隻長髮、身著粉色西裝的老鷹，並為老鷹配上旁白「我到台灣共和國來訪問啦！」連代表台灣的黑熊也在遠方嚇一跳，這個作品去年12月發布於蠢羊的臉書粉絲專頁。

蠢羊今天於臉書粉絲專頁發文表示，梅絲透過社群平台看見這張漫畫，覺得非常喜歡，便聯絡台灣駐美代表處，經代表處牽線，將漫畫檔案給梅絲，「新的一年，也要繼續用漫畫講政治、國際與外交，還請多多指教了！」

Nancy Mace議員在畫作下簽名。取材自臉書
Nancy Mace議員在畫作下簽名。取材自臉書

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