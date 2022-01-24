攀上拜登 遊說公司各個都發大財

華盛頓頂尖遊說企業揭露2021年的遊說收益紀錄，結果與拜登 總統及其政府關係良好的企業受惠最多。

政治新聞網站Politco報導，拜登擔任參院司法委員會主席時期的前助理普塔拉(Chris Putala)經營的遊說公司「普塔拉策略」(Putala Strategies)，年度遊說收益從2020年的130萬元增至2021年的400萬元，增幅超過200%。

普塔拉在2016年到2020年間沒有簽到任何一位新客戶，但他的公司2021年與十多個新客戶簽約，包括強大的「美國藥品研究與製造商協會」(PhRMA)，以及KeystoneXL輸油管撐腰企業。

遊說揭露文件顯示，普塔拉去年代表T-Mobile、康卡斯特(Comcast)等通訊媒體公司，以及娛樂軟體協會(ESA)、美國網際網路與電視協會(NCTA)等商業協會，以及荷蘭晶片製造商「艾司摩爾」(ASML)等企業，向白宮 或總統行政辦公室遊說。

此外，白宮顧問史蒂夫‧芮契提(Steve Ricchetti)胞弟傑夫‧芮契提(Jeff Ricchetti)的「芮契提公司」(Ricchetti Inc.)遊說收益，在拜登2020年成為民主黨總統候選人後，跟著水漲船高。

芮契提公司2021年賺進320萬元遊說費用，比2020年的130萬元增加150%，但在史蒂夫是白宮顧問的消息曝光後，傑夫2021年10月到12月就沒有再替任何客戶遊說白宮，而是轉而替亞馬遜(Amazon)、通用汽車(GM)、生物製藥公司Horizon Therapeutics、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)，以及保險與財務規畫貿易集團Finseca等遊說參眾兩院。

另外，拜登擔任副總統時的前立法事務主任亨利(Sudafi Henry)是華府「TheGROUP」遊說公司的合夥人，該公司的年度遊說收益從2020年的360萬元，增至2021年的750萬元。

TheGROUP也雇用恩斯亞(Kwabena Nsiah)，恩斯亞曾為白宮高級顧問李奇蒙(Cedric Richmond)擔任聯邦眾議員 時期的幕僚長，恩斯亞也是前現任衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)擔任聯邦眾議員時的助理。