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川普曾計畫動用軍隊扣留投票機 眾院取得「翔實證據」

編譯潘勛／綜合23日電
前司法部長巴維理。(美聯社)
前司法部長巴維理。(美聯社)

眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，已與前司法部巴維理(Bill Barr)會談，取得「翔實證據」，指2020年選舉之後，川普政府打算動用軍隊抄沒投票機器。

每日郵報23日報導，湯普森現身哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對全國」(Face The Nation)節目證實，有份報告指出，川普任期還有一整個月時，曾拿到一張草擬好的總統命令，打算指派軍隊前往選舉關鍵州查抄選舉機器。

節目主持人瑪格麗特‧布列南(Margaret Brennan)詢問湯普森真有意願找巴維理談及此事？這種指控該怎麼查下去，有沒有文件可以佐證？湯普森回答說，委員會已與巴維理交談過，還與國防部個別人等交談，軍隊居然被用來當工具，推銷選舉被偷走的大謊言，讓委員會十分關注。

湯普森表示，有人打算出動軍隊抄沒選舉機器，哪怕還在討論階段，民眾都該得知，因為真是前所未聞。

湯普森指出，一干人等當中，若有人參與、試圖偷走選舉、阻擋合理當選的總統，而且委員會能把這件事做成文件，必定會公之於眾。

委員會接下來還要辦公聽會，湯普森並未說明巴維理是否願意再次作證，只矢言委員會將「繼續接觸」相關人等，偵辦是什麼原因，導致去年國會山莊暴亂案。

政治網站Politico上周刊出川普拿到草擬好的行政命令，日期押在2020年12月16日的命令草稿另指國防部長得指定國民兵部隊歸聯邦指揮，協助查抄選舉機器。

湯普森表示，目前只有總統令草稿，尚不知有無制定行動計畫；委員會目前曉得的是2020年12月巴維理辭職之後，有人被指定為司法部長，那人打算與特定各州連絡，指那些州選情有舞弊，不得提出選舉認證文件。

巴維理任職司法部長期間，原本堅定支持川普，但因駁斥川普的選舉舞弊說而宣布辭職。總統令是誰草擬的目前並不清楚，只是命令滿是法律用語，主張總統有權查抄投票機器，另大談2020年選舉陰謀論。

巴維理 川普 司法部

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