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行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

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行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

記者張聲肇／綜合報導
總統行政令草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為喬治亞州正在測試大選使用的投票設備。(美聯社)
總統行政令草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為喬治亞州正在測試大選使用的投票設備。(美聯社)

政治新聞網站Politco於21日揭露，前總統川普的律師試圖阻撓國會獲取的一份行政命令草稿，顯示川普去年12月曾考慮下令國防部長沒收投票機。

這份2020年12月16日擬妥、長達三頁的草稿，也預定派任專案律師擔任2020選舉弊端調查團團長。擬稿人不詳，川普最後也沒簽署。

眾院調查去年元月6日國會暴亂事件的特別調查委員會發言人21日確認，已收到川普陣營當初拒絕交出的最後一批檔案，但不願對Politico揭露的內容表示意見。

Politico說，這份草稿根據喬治亞州和密西根州發生選舉弊端的陰謀論表述，也認為多明尼恩投票系統公司(Dominion Voting Systems)的投票機大有問題。該公司已針對川普陣營的「謊言」「誣蔑」提告。

該命令授權國防部長「沒收、收集、保存、分析所有投票機、設備、電子儲存資訊以及物證紀錄」，也提及喬治亞州州務卿拉芬斯伯格2017年被告的訟案。

草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為亞利桑納州正在裝設大選使用的投票...
草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為亞利桑納州正在裝設大選使用的投票設備。(美聯社)

命令也指示國防部長在60天內交出報告，總結對2020年大選的看法，也就是設法讓川普「延任」到2021年2月中旬。

Politico也拿到一份題為「國家療癒談話」稿的檔案，這份檔案部署國民兵和聯邦執法人員到國會「維持秩序，驅趕入侵者。」

Politico說，川普下令國民兵進駐國會大廈一節「可能是假的。」元月6日事件調查委員會20日表示，當時的國防部長米勒(Chris Miller)到國會作證時說，元月6日當天，總統「完全沒和我連絡，更不曾指示我下令部署國民兵。」國民兵由國防部長調動。

Politico說，沒收投票機命令草案和「國家療癒談話」草稿顯示，川普在任最後幾周，白宮內部對選舉結果和國會暴動兩件大事，看法多麼分歧。

川普 投票 國防部

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