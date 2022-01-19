我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

川普次子作證 引憲法修正案「拒供口供500次」

編譯盧炯燊／綜合19日電
川普次子艾瑞克對「500個問題」援引憲法第五修正案拒答。（Getty Images）
川普次子艾瑞克對「500個問題」援引憲法第五修正案拒答。（Getty Images）

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)就川普集團涉嫌稅務欺詐的民事調查部分，曾要求前總統川普及其子女親自前來辦公室作證。詹樂霞在長達160頁的文件中，除了表示已掌握有人涉嫌欺詐的重要證據外，更披露有關鍵證人援引憲法第五修正案達500多次，拒絕提供口供，這無疑將川普與子女小唐納．川普(Donald Trump Jr.)及伊凡卡(Ivanka Trump)勾連起來，涉嫌欺騙貸方、保險公司或稅務機關。

文件中披露的關鍵證人，分別是川普次子艾瑞克(Eric Trump)及川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)，他們在回答檢察長辦公室的質問時，500多次援引第五修正案拒絕回答。

早在2020年10月5日，艾瑞克向媒體表示，他「在六小時內回答了500個問題，援引了憲法第五修正案反對自證其罪的權利。」 魏索柏格在2020年9月24日的採訪中，同樣披露在五個半小時的詢問裡，500多次援引第五修正案拒絕回答。

憲法第五修正案保證當事人在法庭上不得被迫做出不利於己的證詞，法官和陪審團也不得因當事人引用第五修正案而假定被告是有罪或清白的。

2016年大選期間，川普與民主黨總候選人喜萊莉‧柯林頓((Hillary Clinton)辯論時，曾指責援引第五修正案來逃避是「可恥的」，然而他的次子與集團財務官最終還是藉以來逃避作供。

儘管艾瑞克與魏塞爾柏格拒絕提供供詞，但詹樂霞的文件裡，以不直接的方式將川普子女與川普集團串謀，把川普集團資產估到最低以逃稅等犯法行為。

詹樂露18日在聲明中指出，「小唐納與伊凡卡都密切參與了有關交易，因此不會容忍他們在調查中試圖逃避作證。」又說「他們好像在隱瞞些甚麼」。

她目前主要集中調查川普集團向銀行、保險公司提供涉嫌誤導和不正確的信息，至少涉及川普六個房地產。

川普 小唐納 民主黨

上一則

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡800萬買到 檢稱集團財報不實

下一則

北卡州陸戰隊卡車翻覆、甩出乘員 2死17傷

延伸閱讀

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡800萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡800萬買到 檢稱集團財報不實
川普訴請保留國會暴動案紀錄 遭最高法院駁回

川普訴請保留國會暴動案紀錄 遭最高法院駁回
前川政府高官破壞他復出 擬曝光金主、拉下挺川候選人

前川政府高官破壞他復出 擬曝光金主、拉下挺川候選人
競爭浮上檯面…德桑提斯vs.川普 誰是佛州之王？

競爭浮上檯面…德桑提斯vs.川普 誰是佛州之王？

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
國家氣象局向灣區和聖他克魯茲沿海發布海嘯警報。（電視新聞截圖）

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

2022-01-15 15:43

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
「人魔」法國影帝加斯帕尤利爾滑雪意外 37歲驟逝

「人魔」法國影帝加斯帕尤利爾滑雪意外 37歲驟逝
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲