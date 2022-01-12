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川普不訪了 大選舞弊論屢被駁 掛電話中斷NPR採訪

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普11日接受全國公共廣播電台(NPR)採訪，面對主持人英斯基普(Steve Inskeep)在訪談中多次反駁他有關2020年大選被盜的虛假說法，川普直接掛電話中斷採訪；原訂15分鐘的訪談，只持續九分鐘就嘠然而止。

NPR12日在官網公布採訪實錄；英斯基普在他「晨間新聞」(Morning Edition)的預錄節目中訪問川普，兩人談論話題包括新冠疫情、川普詆毀2020大選結果、及川普如何在2022年期中選舉前利用這套說法，向共和黨人施壓。

訪談中，英斯基普多次反駁川普主張2020年大選「被盜」的虛假說法，還曾提到川普競選團隊及其盟友為此提出的訴訟全都失敗了；英斯基普說：「你自己的律師也沒有詐欺證據，他們在法庭上說他們沒有詐欺證據，法官每次都作出不利於你的裁決。」

兩人對選舉結果反覆討論後，川普反問英斯基普，自己怎麼可能會輸給拜登，拜登在競選期間根本吸引不到人群。

英斯基普此時表示，「容我繼續問，你是否在2022年告訴共和黨人，他們必須在選舉中推動你的案子才能獲得你的支持？是不是一定要這麼做？」川普回應說：「他們會做任何想做的事情，無論必須做什麼，他們都會去做。」

川普接下來繼續談論他主張的2020年選舉「被操縱」的虛假說法，英斯基普試圖插話，川普突然結束訪談說：「史蒂夫，非常感謝你，我很感激。」

2020年10月，時任總統的川普也曾突然中斷「60分鐘」節目在白宮的採訪；川普後來還上推特嘲笑前來採訪的哥倫比亞廣播公司(CBS)記者史塔爾(Lesley Stahl)。

「避談有無打補強針的人是沒膽」

川普11日另外接受了極右派有線頻道One America News訪問；他當場表明自己打了第三劑疫苗補強針，並批評那些拒絕透露自己是否打第三針的政府人物「沒膽」。

川普的評論似乎是針對佛羅里達州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)而來；德桑提斯被視為是2024年可能的共和黨總統候選人，而他迄今仍拒絕直接回答自己是否打了第三劑疫苗。

「他們不想說，是因為他們沒有膽量，」川普說：「不管你有沒有打，都必須說出來。說吧。重要的是，我認為疫苗拯救了全球數以千萬計的人。我完全沒有出現任何副作用。」

川普 共和黨 疫苗

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