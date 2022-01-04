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任職45年最久州務卿 新罕布夏州加德諾退休

記者張聲肇／綜合報導
新罕布夏州務卿加德納3日宣布退休，他是全美國任州務卿最久的官員。(美聯社)
新罕布夏州務卿加德納3日宣布退休，他是全美國任州務卿最久的官員。(美聯社)

因反戰而進入公職的新罕布夏州務卿加德納(Bill Gardner)3日宣布退休，理由無關健康、無關政治，只是想在選舉周期中，「最順」的時間點離職。

當年眼見好友入伍當兵，在越南戰死，誓言把投票年齡降為18歲而踏入政壇，1972年首度競選州議員，1976年當選後，到2020年第23度當選的加德納，是全美任州務卿最久，也是保持第一個總統初選州中立客觀名聲功勞匪淺的政治人物。

73歲的他，曾和11位州長、17個州參議會議長和13個州眾議會議長共事。他在州議會大樓宣布退休時說，「新罕州選民和民選官員多年來給我的諸多非凡經驗，我永遠感激不盡。」

加德納28歲開始競選州務卿，當時沒人看好他，結果勝選，從此每兩年一度，都順利當選連任。

他說，「我第一次競選州務卿，大家問我，『你當選後第一要務為何？』我說，維持自由、公平與平等的選舉。」「本州任何人，不論什麼政治信仰或社會地位，都會有同樣的機會實現選舉與被選舉權。」

他一輩子都堅守新罕州比其他州至少早七天舉行總統初選的法律，而州務卿就是決定選舉日的人，紛爭在所難免，他一定耐心等到別州塵埃落定，才挑選「全國第一場」總統初選的日子。

很多人說新罕州太小，人口又以白人居多，不該有這麼大的權力決定總統人選，但加德納等人認為，初選候選人能夠和選民緊密接觸，對國家和候選人本身都好。

他說：「紐約計程車司機和參院多數黨領袖都可參選總統，每個人的機會都一樣，只要我們做得到這點，這項傳統就會持續下去。」

共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)說，加德納保住了選舉公開、公平、機會均等、計票精確的傳統，的確是「本州人足以自豪」的事，「我們會懷念他，也會懷念他對本州人民、政治與政府精博的體制知識。」

退休 新罕布夏州 越南

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