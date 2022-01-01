2022年起手式 川普首場造勢 亞利桑納州1/15舉行

前總統川普2022年首場造勢大會，將於1月15日在亞利桑納州佛羅倫斯舉行。(美聯社)

前總統川普 透過「拯救美國」政治行動委員會(Save America PAC)宣布，他2022年的首場造勢大會將於本月15日在亞利桑納州 佛羅倫斯( Florence)舉行；1月6日國會暴動事件周年當天，也將在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會；新聞周刊(Newsweek)報導，新的一年對川普來說，極可能又是忙碌的一年。

報導指出，川普及他的支持者向來把亞利桑納州視為持續散布選舉陰謀論的重要據點，聲稱2020年大選結果遭竊。

共和黨 陣營主導下，全州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)展開耗時數月的選票稽查，目的在於查緝選舉舞弊以推翻大選結果。近210萬張選票稽查結果在2021年9月公布，證實2020年大選拜登總統在馬瑞波卡郡勝出，而且得票領先川普約1萬500票，比原本確認選舉結果時的數字還高。

新聞周刊分析，川普在2022年最重大的計畫，莫過於可能宣布再次角逐總統選舉。自從卸任之後，川普面對外界詢問是否將再戰2024，始終沒有給予明確答案。

路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)29日公布最新聯合民調指出，川普若參加2024年總統大選，約有54%共和黨選民將投票支持，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)獲11%共和黨選民支持，排名第二。

前副總統潘斯在這項民調中獲得8%共和黨選民支持，前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)則有4%支持度。