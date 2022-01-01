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州長跑去哪裡？佛州疫情升溫 德桑提斯神隱挨轟

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州疫情迅速惡化，不過共和黨籍州長德桑提斯自12月中旬以來就未公開現身，引發輿論批評。(美聯社)
佛羅里達州疫情迅速惡化，不過共和黨籍州長德桑提斯自12月中旬以來就未公開現身，引發輿論批評。(美聯社)

佛羅里達州疫情迅速惡化，自30日出現的5萬8013起每日新增確診案例創下州內新高紀錄，從疫情爆發以來佛州累計確診案例已突破400萬例；不過，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評，州長的官方推特帳號本周稍早上傳德桑提斯與民眾合影照片，則被踢爆是12天前拍攝的。

佛州從12月23日開始，每日新增確診案例4日創下新高紀錄，德桑提斯卻從12月17日出席疫情簡報記者會後便未再公開露面，州長辦公室發表的照片讓網友找到更多疑點，社群網站出現指責德桑提斯「作戰中失蹤」(Missing in Action，MIA)的批評聲浪，推特也出現討論「州長跑去哪裡」(#WhereIsRon)的關鍵詞。

州長推特帳號30日上傳德桑提斯與「美味貝果餐廳及烘焙店」(Bagelicious Deli & Bakery)餐員工的合影照片，但很快被網友找出證據，同一張照片「美味貝果餐廳及烘焙店」推特帳號早在12月17日便已發表。

新聞周刊報導，雖有網友揣測德桑提斯神隱原因可能是因為染疫，但迄今為止並無證據。

佛州農業廳長妮姬‧弗瑞德(Nikki Fried)29日接受MSNBC新聞頻道訪問時說，從12月17日之後便再也沒有遇到德桑提斯，原本12月中旬有一場州務會議，後來臨時取消。

被問到州長為何在疫情升溫之際不見人影，弗瑞德回答：「我從12月17日之後就沒再看過他，所以不知道他在哪裡。」

弗瑞德表示，即使德桑提斯不上演失蹤記，也不會對疫情採取任何措施，佛州民眾必須自己想辦法對抗疫情才是。

德桑提斯 疫情 佛州

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