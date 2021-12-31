柯林頓稱進步派擋立法 憂明年期中選舉民主黨席次流失

前國務卿喜萊莉‧柯林頓說，民主黨在國會雖為多數黨，卻因為黨內溫和派與進步派對峙，讓立法成績有限，恐也將衝擊2022年期中選舉。(路透)

2016年民主黨 總統候選人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)在MSNBC新聞頻道30日播出的專訪中說，民主黨在國會雖為多數黨，卻因為進步派的理念未能全面符合輿情，而導致立法成績有限，恐也將導致民主黨在2022年期中選舉流失席次。

柯林頓的談話反映了民主黨面臨2022年期中選舉的艱難處境；民主黨今年11月在維吉尼亞州長選舉意外落敗，多位民主黨籍聯邦眾議員已紛紛宣布退休，不參加2022年尋求連任的選舉；隨著「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)立法進程卡關，民主黨內溫和派與進步派之間的關係也空前緊張。

柯林頓在這段本月稍早錄製的訪問中，呼籲黨內同僚開始思考如何讓民主黨在選戰中獲勝，不能只關注戰況十拿九穩的民主黨鐵票倉選區。

她表示，能夠理解某些國會議員極力爭取某些施政計畫，因為這些議員肩負著選民的寄託，針對政策的熱烈辯論也是好事，可以讓民眾參與決策過程，「但到頭來如果國會什麼事都辦不成，如果白宮沒能保持穩定且有效率，還是枉然」。

談到前總統川普 是否可能再戰2024，柯林頓說，川普應該會再度參選；她說，如果川普毋須對他的所作所為負責，他肯定會捲土重來，投入總統大選。

柯林頓說，萬一川普再度當選，二度上台的各種亂象，將讓川普之前的四年任期顯得小巫見大巫；她說：「我們的民主屆時也將終結。」

她說，如果川普參加2024年大選，千萬不要低估川普的吸票能力；她表示，川普2016年說服許多選民挺身而出投票支持，「現在他也在醞釀同樣的氛圍，企圖讓歷史重演」。