我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

佟麗婭被傳再婚大佬 北京逮3造謠者 工作室：她單身

拜普對話前夕 布林肯與三國外長通話 挺立陶宛對抗中國

中央社／華盛頓29日專電
美國國務卿布林肯今天與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立陶宛站在一起，反對北京行徑。（Getty Images）
美國國務卿布林肯今天與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立陶宛站在一起，反對北京行徑。（Getty Images）

中國對立陶宛的脅迫持續受到美歐關注。美國國務卿布林肯今天與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立陶宛站在一起，反對北京行徑。

北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，立陶宛近期對中貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。

布林肯（Antony Blinken）22日與歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，兩人曾關切中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫的升級，批評北京作為衝擊美國與歐洲企業。波瑞爾27日也撰文表示中國對立陶宛的脅迫，對歐中造成負面影響。

布林肯今天與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，北京對立陶宛的脅迫再次成為討論重點之一。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，他們在電話中強調，在立陶宛面臨中國政治施壓、經濟脅迫的升級之際，他們將與立陶宛站在一起，反對北京行徑。

此外，由於烏克蘭情勢高度緊張，美國總統拜登（Joe Biden）預計30日再度與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。

在美俄領導人通話前夕，布林肯今天與三國外長通話時也強調，他們將持續協調合作，嚇阻俄羅斯對烏克蘭採取任何侵略行徑。他們也重申會堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整性。

立陶宛 北京 布林肯

上一則

美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

下一則

懸案逆轉 25年前涉殺5歲兒 單親媽改判無罪

延伸閱讀

布林肯與歐盟資深官員通話 支持立陶宛對抗北京脅迫

布林肯與歐盟資深官員通話 支持立陶宛對抗北京脅迫
防堵Omicron 美宣布援助國際5.8億美元

防堵Omicron 美宣布援助國際5.8億美元
布林肯：中國持續破壞香港「高度自治」

布林肯：中國持續破壞香港「高度自治」
最新「香港自治報告」 布林肯：中持續破壞港高度自治

最新「香港自治報告」 布林肯：中持續破壞港高度自治

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28

超人氣

更多 >
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性