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23名民主黨國會眾議員爆退休潮 宣布不角逐連任

記者顏伶如／綜合報導
佛州聯邦眾議員墨菲表示本屆任期結束便從國會退休，不競選連任。(美聯社)
佛州聯邦眾議員墨菲表示本屆任期結束便從國會退休，不競選連任。(美聯社)

2022年11月的期中選舉，民主黨面臨多數黨的席次保衛戰，但越來越多民主黨籍國會議員現在卻紛紛宣布放棄競選連任，一股「退休潮」儼然爆發。國會議員斯蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy，佛州)20日說，不會爭取「四連霸」任期，國會議員洛貝爾-阿爾德(Lucille Roybal-Allard，加州)緊接著也發表聲明指出，不會參加2022年連任選舉，「希望多花一些時間與家人在一起」。

43歲的墨菲在聲明中表示，本屆任期結束便將從國會退休，不再角逐連任；她表示，出任國會議員是畢生榮幸，「可是對我個人及我的家庭來說，都形成了重大挑戰」。墨菲原本備受看好有機會在2022年期中選舉更換跑道參選聯邦參議員，但黨內同僚國會議員戴敏斯(Val Demings，佛州)已搶先一步宣布角逐參議員選舉。

就在墨菲宣布退休之前不到24小時，70歲的民主黨籍國會議員席瑞斯(Albio Sires，新澤西州)、魯文索(Alan Lowenthal，加州)接連宣布不會參選連任。

80歲的洛貝爾-阿爾德則宣布，經過十年一次的國會選區重畫之後，原本代表的選區似乎面臨被消失。從2013年起擔任國會議員的她說，不會角逐連任，將花更多時間與家人在一起。

受到各州人口消長影響，加州國會議員席次將從53席降為52席。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，已有23名民主黨籍國會議員表態不會爭取連任，相較之下只有13名共和黨籍國會議員宣告退休。目前共和黨在眾院擁有213席，民主黨則有221席。

有線電視新聞網(CNN)報導，眾院民主黨團目前內部氣氛頗為緊張，因為「接下來可能還有更多人選擇退場」。

60歲的民主黨籍國會議員布斯托斯(Cheri Bustos，伊利諾州)已宣布不再參選連任。她接受有線電視新聞網訪問時說：「我們確實面臨問題。」她指出，如今眾院裡許多國會議員「不僅讓我瞧不起，甚至令我感到不屑。說出這個事實，其實讓我感到難過」。

共和黨原在眾院居多數黨長達八年之久，直到前總統川普任內的2018年間，才讓民主黨變成多數黨。福斯新聞網(Fox News)分析，共和黨雖然未能在2020年大選贏回眾院，但從民主黨居多數的選區攻占席次的數目，卻比選前預期表現更好。

民主黨 眾院 退休

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