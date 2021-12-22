白宮設亞太裔顧委會 促進平等與機會

白宮20日宣布成立亞太裔顧問委員會，宗旨是促進亞太裔美國人的平等與機會，同時公布委員會的23人名單。

亞太裔顧問委員會由學術界、非營利組織領袖、企業主和社會活動人士組成，是白宮「亞裔 、夏威夷和太平洋島國裔計畫」的組成部分。美國仇恨亞裔的行為在疫情 期間增多，委員會將在反擊仇恨亞裔、為聯邦政府的文件與援助計畫提供語言翻譯、分析研究亞裔社區的資料以及重振亞裔的中小企業上發揮作用。

委員會成員中有多名華裔，包括美國「全國家庭傭工聯盟」(National Domestic Workers Alliance)華裔總監蒲艾真(Ai-jen Poo)；她曾被時代雜誌名列 2012年最具影響力時代百大人物；另外，演出「迷失」(Lost)的韓裔演員金大賢(Daniel Dae Kim)，也是委員會成員，他主張亞裔對仇恨攻擊事件應勇於發聲。

美國各行業的亞裔人口越來越多，委員會將就亞裔的需求與關注的溫暖向拜登總統提供諮詢意見，尤其是重視亞裔中的同性戀、變性人、跨性人和雙性人以及婦女和體障人的利益。

美國進步中心的體障人正義計畫主任米亞(Mia Ives-Rublee)為爭取體障人的民權做出貢獻，也被拜登總統提名為委員會的成員。

部分州的亞裔中小企業在疫情中受到重創，來自私營企業界的委員會許多成員，包括矽谷的南亞裔企業家布塔利亞(Ajay Bhutoria)和夏威夷第四代日裔多伊(Kerry Doi)，將提出有利於亞裔企業重振的建議。

分析研究亞裔社區的資料和聯邦政府文件與援助計畫需有更多的語言選擇，也是委員會的工作重點。學術界認為亞裔社區應有更明晰的資料，以使政府瞭解和解決亞裔的需求與問題。

洛杉磯加州大學 教授鄧道明(Paul Ong)今年9月說，疫情期間政府推出許多援助計畫，翻譯成少數族裔的語言很重要，亞裔只有知道後才能提出申請。舊金山加州大學醫學教授阮松(Tung Nguyen，音譯)則曾說：「仇視亞裔的問題存在數十年，這是結構性反亞裔種族主義。」