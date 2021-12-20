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1年提名40位法官過關 拜登超越雷根紀錄

編譯洪毅／綜合19日電

國會參院18日通過由拜登總統提名的第40位聯邦法官人事案，以總統就任一年內來看，速度為40年前雷根就任以來之最。紐約時報報導指出，由於拜登政府許多重大政策面臨考驗，故這對執政的民主黨來說或許是可喜之事。

參院在假期前一舉通過10名聯邦巡迴上訴及地區法院法官，讓拜登就任近一年來任命的聯邦法官人數達到40人，為雷根以來之最，也遠遠超過前總統川普的18位，儘管他曾矢言要「重塑」司法體系。

拜登任命的法官接連獲參院通過，對民主黨人來說是個可喜的消息，因為拜登如社會、氣候、稅收法案，及投票權、無證移民等議題，許多進展受到國會或地方干擾，而任命法官或許有助緩解司法上可能的障礙。

此外，部分民主黨人也批評，川普時代任命的聯邦法官「又右又白又男」，過於單一，故希望有更多不同出身、不同專業背景的人士擔任聯邦法官。

因此，拜登任命的聯邦法官也遍及公司法專業、民權律師及公設辯護人出身者；此外，也誕生了第一位伊斯蘭信仰的聯邦法官，以及第一位出櫃的巡迴上訴法院女法官。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)就表示，拜登及參院民主黨人希望聯邦法官不再只由檢察官或是大型律師事務所出身的人所把持，而是要有更多不同歷練、視野各不相同的人擔任。

拜登任命的聯邦法官主要在填補空缺席位，而非接替由共和黨總統任命的法官席位，所以兩黨政治問題依然存在：雖然任命案快速通過，但在當前參院兩黨各50席的情況下，很多時候是由身兼議長的副總統賀錦麗投下關鍵一票才通過。

川普四年任期提名51位巡迴上訴法院法官，拜登擬好準備任命的聯邦法官名單有71位；但按照當前兩黨氛圍，明年民主黨若失去國會多數恐非吉兆。

拜登 參院 民主黨

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