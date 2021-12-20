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川普私人160萬官司費 共和黨埋單 川普仍是黨內之王？

編譯潘勛／綜合19日電
共和黨全國委員會願意為川普個人的官司支付律師費，顯示川普仍然掌控共和黨。圖為川普今年2月在保守派政治行動會議上演說。(美聯社)
共和黨全國委員會願意為川普個人的官司支付律師費，顯示川普仍然掌控共和黨。圖為川普今年2月在保守派政治行動會議上演說。(美聯社)

知情人士指出，共和黨全國委員會已同意，為前總統川普個人經商手段而致的官司費用買單，金額高達160萬元，此一安排極不尋常。

紐約時報報導，共和黨全委會10月已付頭筆款項12萬1670元，給替川普辯護的斐舍提(Ron Fischetti)律師事務所，而且把費用公開申報給聯邦選舉委員會。

共和黨全委會發言人艾瑪‧沃恩(Emma Vaughn)聲明表示，全委會已同意為川普相關訴訟費用，「支付一定金額」；川普「是本黨領袖，為他以及他經商成就辯護，對本黨十分重要；共和黨全國委員會繼續協助川普，對抗民主黨無休無止的政治獵巫、攻擊，此舉完全妥當」。

曼哈頓地檢署正在權衡有無可能控告川普犯下詐欺罪，斐舍提則是川普的辯護律師。知情人士指出，訴訟要點在川普是否膨風自己資產價值，而向貸方敲詐到名實不符的貸款。這幾周以來，曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)已在大陪審團之前，詰問一名川普的會計人員。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)同時對川普進行刑事調查，要求川普宣誓出席供證；川普譴責兩起偵辦行動的動機都是政治迫害，很多共和黨高層也呼應川普的說法。

紐約大學法學教授吉勒斯(Stephen Gillers)表示，由法律觀點來看，共和黨全委會替川普支付訴訟費，不盡然會引發道德上的問題，但條件在共和黨絕不能以任何方式影響川普律師團，另外偵辦過程中出現的機密資訊，共和黨也不能設法拿取。

只是共和黨替川普支付律師費，反映川普主政白宮四年之後，仍牢牢掌控共和黨；共和黨要在線上募款，依然大力仰仗川普的名頭及人氣。川普能吸引大金主，共和黨國會委員會11月在佛羅里達州辦秋季募款大會，還是由川普掛名領銜。

奧斯汀德州大學政治學者達倫‧蕭(Daron Shaw)指出，這些代付費用顯示川普全然掌控共和黨黨機器，直到接班人出現以前，川普還是共和黨之王。

川普 共和黨 曼哈頓

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