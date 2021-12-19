「真」總統是拜登還曼欽？ 賀錦麗受訪被逼問

副總統賀錦麗17日上「上帝的真理」節目時被逼問與拜登總統的關係時，與主持人麥克爾維對話激烈。(取自推特，Getty Images)

民主黨 預算開支案因參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)一人獨擋而卡在參院動彈不得；副總統賀錦麗 17日上有線電視台的節目「上帝的真理」(Tha God's Honest Truth)訪談時被逼問，總統究竟是拜登 還是曼欽，賀錦麗強調當然是拜登，她要主持人口吻別像個共和黨，兩人因此對話交鋒激烈。

國會山莊報(The Hill)18日報導，面對藝名「查理曼上帝」(Charlamagne Tha God)主持人麥克爾維(Lenard McKelvey)尖銳提問，賀錦麗提高音量再說一次，總統當然是拜登，「而我是副總統，我叫賀錦麗」。

賀錦麗強調，事實就是拜登跟她在位子上做了兒童抵稅額之類的施政，可以減少非裔兒童的貧窮50%，另致力於降低處方箋藥價等，「我得聞遇到挫折，但政府施政已產生影響，不容否認」。

賀錦麗與麥克爾維在遠距採訪時唇槍舌劍，你來我往，一位賀錦麗的助理顯然想在她回答問題前結束採訪；麥克爾維接下來責備賀錦麗及其團隊佯裝沒能由耳機聽到總統是拜登還是曼欽的問題，賀錦麗則回答「聽得到」，再說，「喂，查理曼，總統當然是拜登」。

麥克爾維在整場訪談中奚落曼欽，說他「正要毀掉國家」、「阻礙進步」；曼欽遲遲不肯在今年結束前，支持金額2兆元的預算案由參院過關，國會民主黨人都很沮喪。

主持人再逼問何以容許曼欽一直阻擋拜登的施政，賀錦麗回答說，參院兩黨各有50席，每一票都重要；參議員是選區的喉舌，行政單位得用心聆聽。麥克爾維再表示，曼欽做的事阻礙進步，傷害人民，尤其是非裔；民主黨在2022期中選及2024總統選舉時，有失去非裔支持之虞。

但賀錦麗主張，阻擋重大施政的並非民主黨，事實上是全體共和黨一直在作梗，阻擋進步；國家目前面臨重大爭議在民主政體能否活下來，獨裁是否較優越，而人民竟把這個問題搞成黨派之爭，而非奮起拯救我國民主，所以可以感受到她有挫折感，事實上還更嚴重。