參院年底趕業績 通過30多位大使提名

被參院通過提名的前芝加哥市長伊曼紐擔任美國駐日大使。(路透)

由於多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)同意在1月14日針對俄羅斯輸送天然氣至德國的「北溪2號」管道(Nord Stream 2)制裁案進行表決，參院 18日一口氣確認了30多位拜登 政府大使及其他部門提名 人選；其中包括由前芝加哥市長伊曼紐(Rahm Emanuel)擔任駐日大使，以及駐西班牙、越南和索馬利大使等。

儘管參議員都急著回家過節，但舒默威脅說，若外交和國家安全提名人選僵局無解，參院將一直開會下去。事實證明，政府人選配置鬥爭益發嚴重，不管哪個政黨主政，確認聯邦政府提名人選的僵局，都令人沮喪。

拜登政府官員承認，在今年議期結束前，大使出缺情況會比前幾任政府嚴重，許多大使和其他國家安全職位出缺多時，已影響到美國對外關係。

民主黨人越來越擔心，部分共和黨參議員拿與被提名人無關的外交政策問題來表達異議。儘管擱置提名人選案不會導致該人選最終不被確認，但辯論費時，這些時間大可用來討論其他優先事項。

其中，德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)因反對政府放棄制裁「北溪2號」管道背後公司和執行長，阻止國務院和財政部的數十位提名人選。批評人士擔心，「北溪2號」管道將增加歐陸對俄羅斯天然氣的依賴，讓俄羅斯對脆弱的東歐和中歐國家施壓，從而威脅歐洲能源安全。拜登政府則認為，「北溪2號」管道已是既成事實，試圖阻止它將損害美國與德國關係。

舒默本周稍早要求克魯茲解除對國務部、財政部和美國國際開發署提名人選的所有控制，才可能就北溪2號制裁案達成任何協議；克魯茲表示願解除對16位被提名人的限制；雙方17日全天就此談判。

儘管提名確認案有進展，但民主黨人認為，為時已晚。「面對現實吧，」參院外交關係委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)說：「在參院提名方面沒什麼值得慶祝的。」他指責部分共和黨人「將制度扭曲到崩潰邊緣」，剝奪了拜登的完整國家安全職位，「讓美國變弱」，「有些地方會出事，然後那裡沒有我們的人強化和保護我們的利益。」

但共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)表示，類似提名僵局可溯至四年前，那時舒默領導的民主黨人也試圖阻止川普總統的許多提名人獲得及時確認。