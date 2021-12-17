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是否競選連任？ 賀錦麗：未與拜登談過

記者張聲肇╱綜合報導
副總統賀錦麗接受華爾街日報專訪時表示，她和拜登總統從未談過競選連任一事。圖為她日前在華府一項活動上發言。(美聯社)
副總統賀錦麗接受華爾街日報專訪時表示，她和拜登總統從未談過競選連任一事。圖為她日前在華府一項活動上發言。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)15日接受華爾街日報訪問時表示，拜登政府上任還不到一年，她和總統從未談過競選連任事，目前的重點是重振經濟以及美國的國際領導地位。

拜登已79歲，是美國歷來上任時最高齡的總統，而賀錦麗是史上第一位女副總統，坊間自然流傳她可能接掌民主黨黨魁的說法。

她自己是否認為拜登會競選連任？她「老實」回答：「我不去想這個問題，我們也不談這個問題。」

2020年曾和拜登等人爭取民主黨總統提名的賀錦麗說，她目前也不考慮自己今後是否再度爭取提名的問題。

兩人上任將近一年，民調支持度不理想，經濟學人和「輿觀」民調公司(YouGov)本周公布的民調顯示，賀錦麗的支持度只有39%，不支持率反而有51%，沒意見的占10%；華爾街日報最近民調則顯示，拜登的施政滿意度為41%。

賀錦麗的主要表現是推動選舉法的修正案和南部邊界移民湧入問題，前者仍擋在參院不動，後者更迭遭民主共和兩大黨的批評；另外，幕僚接連辭職他去、她的管理作風以及政治前途，也深受矚目。

她認為從根解決中南美移民湧入的辦法是幫瓜地馬拉等中美洲國家改善經濟，她的辦公室最近宣布與民間企業與組織合作，在瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多三國投資12億元，希望從根源降低移民來美的意願。

選舉法改革的癥結在於民主黨是否願意就某些議題或法案的票決，廢止「費力把事拖」規則，這在兩黨各占一半席次的參院，要達成共識恐非易事。

投票法的其他修正內容還有選舉日放假、州政府准許選民選舉日登記即可、提早投票限在投票日前15天內。共和黨認為州政府的權限，聯邦不須干預。

雖然明年的期中選舉對民主黨似乎不利，賀錦麗仍看出「很多」可以樂觀的理由；她說，因為幫人民減輕負擔的「許多好事」已經發生。

賀錦麗 拜登 民調

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